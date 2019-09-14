歐洲央行內部分歧公開化 多位央行總裁不滿QE

歐洲央行 (ECB) 決策者將他們對量化寬鬆政策的不滿公開化，他們的反對聲音導致歐洲央行正因為祭出量花寬鬆政策 (QE) 的行為，面臨空前分裂。

在星期五的一系列講話中，兩名官員為歐洲央行總裁德拉吉的刺激政策辯護。而奧地利央行總裁 Robert Holzmann 表示，加碼量化寬鬆可能是一個錯誤，荷蘭央行總裁 Klaas Knot 指責政策規模不成比例，德國央行總裁魏德曼 (Jens Weidmann) 直言歐洲央行行事過火。

儘管遭到了區域內兩大經濟體德國和法國的反對，德拉吉仍然在周四的會議上成功推進了 QE 計畫，這一分歧可能會讓人懷疑央行管理委員會在德拉吉 11 月離職後繼續採取刺激措施的決心，而德拉吉之後的接任者，將是前國際貨幣基金組織 (IMF) 主席拉加德 (Christine Lagarde)。

公開表達不滿凸顯了政策制定者之間的緊張關係，人們對刺激措施的有效性產生了越來越多的疑慮，並對負面影響感到擔憂，發言的歐洲央行官員中還有芬蘭央行總裁 Olli Rehn，他是周四重啟 QE 決定的支持者，Olli Rehn 認為歐洲央行的團結與公信力一樣重要。

Olli Rehn 接受彭博電視採訪時表示：「我們最好避免過度分裂，特別是在公開場合，歐洲央行各委員們在管理委員會內部進行了正常的辯論，但我們應該在公開場合保持團結。」

在一些持反對意見的央行總裁的國家，德拉吉的刺激計畫招致了批評。荷蘭財政部長反對將利率進一步降至 0% 以下的決定，因為這對該國的養老金行業不利。

德國暢銷小報《圖片報》就將德拉吉稱為吸血鬼德古拉 (Dracula)，嘲諷他意在攫取儲蓄利息。德國央行總裁 Weidmann 周五告訴該報，將確保升息不會不必要地延遲。

紅：已公開表達反對 QE 之歐元區國家 黃：其他贊成 QE 之歐元區國家 圖片：Bloomberg

歐洲央行承諾，只要情況需要，會一直每月購買 200 億歐元 (220 億美元) 的債券，這成了幾位政策制定者爭論的主要內容，而本月加入委員會的奧地利央行總裁 Holzmann 表示，最新的寬鬆政策可能是一個錯誤，一旦拉加德接管歐洲央行，形勢就可以改變。

他周五在赫爾辛基接受彭博電視台採訪時說：「我不認為這種政策會在未來幾十年繼續出現。」

Rehn 在赫爾辛基發表講話時反駁說，歐洲央行做出了一個非常好的決定，該決定得到了廣泛的共識。他說，這絕對不是一個錯誤，而是委員會為了遏制貿易緊張局勢惡化導致的經濟放緩所作的最大努力。

荷蘭州長 Knot 提出了不同的看法。在周五的一個不同尋常的聲明中，他認為有充分的理由懷疑這個方案的有效性，特別是資產購買計畫，低風險資產日益稀缺以及房地產市場過度冒險是他擔心的原因。

「低通膨令人擔憂，但這並不意味著重啟資產購買計畫這種影響深遠的措施是合適之舉。」Knot 說道。

歐洲央行總裁之間的口水戰，反映出他們看待經濟形勢發展的根本差異，他們的判斷可能被各自經濟的不同表現所影響。

雖然德國製造業陷入衰退，但國內經濟依然活躍，失業率創下歷史新低。荷蘭正在努力應對房地產市場的繁榮。義大利需要維持低利率以應對其龐大的公共債務。

政策制定者之間的公開意見交鋒將持續到下周。歐洲央行首席經濟學家 Philip Lane 將於周一和周二分別在倫敦和盧森堡發表講話。周四意外對量化寬鬆提出反對的法國央行總裁 Francois Villeroy de Galhau 下周將發表三次講話。

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