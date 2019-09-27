華為Mate 30開賣一分鐘銷售額達21億 台供應鏈營運增溫

華為號稱最強 5G 手機 Mate 30 昨 (26) 日開賣，銷售量也備受關注，據華為商城統計，開賣 1 分鐘就衝出人民幣 5 億元 (約新台幣 21 億元) 佳績，幾乎是每分鐘賣出 12.5 萬支，台供應鏈包括晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)、面板驅動 IC 聯詠 (3034-TW)、鏡頭廠大立光 (3008-TW)、PCB 廠華通 (2313-TW) 與晶技 (3042-TW) 等，營運可望受惠。

華為自今年 5 月受美國禁售令後，首度發表新機，市場解讀，前一代 Mate 20 去年 10 月中發表，Mate 30 系列比預期提早亮相，顯示華為無畏被美國列入黑名單。

華為 Mate 30 採 6.62 吋 OLED 全螢幕，Mate 30 Pro 則採用 6.53 吋 OLED，皆無兩側邊框設計，且有 4 顆鏡頭，分別為 4000 萬畫素電影鏡頭、4000 萬畫素超感光鏡頭、800 萬畫素的長焦相機和一個 3D 深度感測相機，前鏡頭則加入 3D 深度感測鏡頭，支援 3D 臉部辨識。

不過市場認為，雖然 Mate 30 系列 5G 手機支持 5G+4G 雙卡雙待，也是目前唯一 5G SoC 手機，但受美國禁令影響，不預裝 Google 服務，後續銷售動能能否延續仍有待觀察。