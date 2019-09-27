台股盤前－季底結帳壓力重 下檔季線有撐 先整理後再上

台股昨 (26) 日終場收在 10871.99 點，下跌 1.7 點，外資連兩天賣超，美股今晨全數收跌，加上季底將近，法人結帳壓力浮現，下檔季線有撐，短線以震盪整理格局為主。

股王大立光大股東股權集中展永續經營決心，獲外資讚聲，加上華為 5G 出貨順暢，昨天尾盤衝上 4400 元關卡，強勢收漲 3.41%、4400 元，收在最高點，並寫下 7 月 11 日以來高價。

權值王台積電未來 2 年獲利預估成長雙位數百分比，美系外資維持加碼評等，目標價調高到 320 元，昨天股價登上 269.5 元持平前波高價，終場收漲 0.75% 至 268 元，市值達 6.9493 兆元，距離 7 兆元更進一步。

三大法人合計賣超 20.94 億元，外資賣超 10.32 億元、投信買超 3.63 億元、自營商賣超 14.25 億元。台指期淨部位方面，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 1527 口至 49848 口。

今天觀盤重點，全球處理器矽智財（IP）龍頭英商安謀（ARM）宣布，華為與海思是安謀長期的合作夥伴。安謀中國執行董事長兼執行長吳雄昂更明確表示，安謀與華為之間的合作正在緊密進行。業界解讀，安謀相關談話，確認海思日後開發新晶片可安心使用安謀 IP，台積電後續來自海思的訂單動能無虞。台積電 ADR 大漲 3.22%，可望激勵台積電現貨表態。

被動元件昨天低檔出量，為盤面上焦點，被動元件市況從去年第 4 季開始反轉之後，經過逾三個季度的調整，逐步重返成長軌道，除了近期智慧手機、筆電等終端應用需求強勁，帶動國巨、華新科出貨大增，業者更期待，隨著 5G 通信設備和終端應用陸續問世，將引爆 MLCC 新一波需求，今天股價是否可以續攻，值得期待。

今 (2019) 年以來至 9 月為止，已有 7 家壽險公司完成增資或擬增資超過 840 億元。若拉長時間來看，因應前幾年資本市場波動、及為接軌 IFRS 17 做準備，壽險業近幾年連年都有大筆增資案，據金管會統計，近 6 年以來，壽險業增資金額高達近 3300 億元，積極維持體質健全。

整體來說，美股持續持震盪走勢，台股也微幅拉回修正，在季底作帳及結帳下，個股強弱分明，大盤確認波段轉折之前，盤面個股輪動速度恐將加快，操作難度也將因此增加，進場不宜過度追高，支撐為季線約 10704 點附近，預估短線將維持震盪整理走勢，後續關注美中貿易戰發展，若外資重回買超，指數仍有再次轉強上攻的機會。