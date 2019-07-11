傳海力士正與Intel談判 計畫收購大連工廠和3D NAND業務

日本政府對對南韓實施 3 項半導體關鍵材料的出口限制，南韓廠商紛紛開始找尋因應之道；根據陸媒報導，海力士正在和英特爾 (INTC-US) 談判，欲收購其大連工廠及 3D NAND 業務，並加以整合。

日本政府上週一宣布，自 7 月 4 日起，對南韓實施 3 項半導體關鍵材料的出口限制，由於這 3 種原料的全球市占，幾乎被日廠壟斷，南韓半導體與顯示面板產業，勢必遭受衝擊；外界擔憂，日本此舉恐引發貿易戰。

陸媒集微網引述產業界人士說法，稱海力士正處於高速擴張階段，卻遭遇日本實施關鍵材料出口限制，急需「救命方案」。

2018 年，海力士砸 16 億美元回購股票，並投資逾 30 億美元，在南韓建立半導體廠，預計 2020 年完工。

報導稱，即使執行了大量資本支出，海力士 2018 年底的現金餘額，仍高達 70 億美元，為海力士的收購計畫，提供了有力支撐。

報導指出，英特爾大連工廠有助海力士確保產能、維持市場，且海力士也可能借助英特爾供應鏈，緩解斷供壓力。

業界人士透露，英特爾過去很少出售 NAND 業務，近兩年才開始提高出售比例；英特爾和海力士關係不錯，就算把 NAND 業務賣給海力士，依舊能滿足自家數據中心需求。

日韓關係緊張，肇因於南韓最高法院去年的判決，該判決要求，日本企業必須為二次世界大戰期間強制徵用南韓勞工一事，進行賠償，但遭日方拒絕。

日本首相安倍晉三否認出口限制措施是「報復行動」，但南韓總統文在寅週一示警，南韓政府會先透過外交途徑解決此事；不過，若南韓企業遭受到實際傷害，在別無選擇的情況下，只能採取必要措施。