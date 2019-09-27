剪瀏海！明年iPhone傳全螢幕設計 Face ID零件全塞到頂部邊框

一張推測是蘋果 (AAPL-US) iPhone 雛形機的圖片顯示，2020 年 iPhone 可能取消「瀏海設計」，將 TrueDepth 相機傳感器塞到頂部邊框中，以利實現螢幕占手機正面全部位置。

全螢幕設計的 iPhone (圖片來源: BenGeskin 推特)

2017 年的 iPhone X 出現「瀏海螢幕」設計，這是 iPhone 重大的設計變革，也引發 Android 手機爭相模仿的浪潮，但根據外流圖片，蘋果可能試圖找其他方式提供相同功能，準備完全放棄這種瀏海螢幕設計。

爆料達人 Ben Geskin 在推特上分享一張圖片，看起來像是一支擁有全螢幕設計的 iPhone，但拿掉了著名的瀏海設計。Geskin 稱，「2020 年 iPhone 雛形機其中之一，螢幕 6.7 吋， Face ID 和 TrueDepth 相機系統全部安裝在頂部邊框。」

(圖片來源: BenGeskin 推特)

原本擺在瀏海區域的零件均上移至邊框 (圖片來源: BenGeskin 推特)

同張手機圖的第二部分更細部觀看頂部邊框，揭露出原本安置在瀏海區域的各組件移至此處，包括紅外線相機、泛光感應元件、點陣投影器、接近感測器、環境光度感測器、揚聲器、麥克風和一個正常的相機。

先前瀏海區域擺置的零組件

雖然 iPhone 將上述組件移至邊框就可以拿掉瀏海設計，但這也會迫使蘋果四邊採用較厚一些的邊框，也許有些人喜歡全螢幕設計，但可能也有人不愛邊框變厚，寧可保留瀏海。

Geskin 並非唯一推測蘋果將剪瀏海的人，知名蘋果分析師郭明錤 7 月報告就指出 2020 年的 iPhone 可能會大幅縮減甚至移除瀏海設計。