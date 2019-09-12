美中貿易戰波及全球之際 墨西哥才是真正贏家

美國和中國的貿易戰正以不同形式擾亂著全球的貿易，然而在眾多國家中，墨西哥卻可能會成為最終勝利者。

儘管投資者對於爭端的平息仍抱有期望，但一年多以來兩大經濟體之間的貿易衝突並沒有顯示出實質性結束的跡象。

在混亂局面中，墨西哥正逐步脫穎而出，美國商會國際政策資深副總裁 John Murphy 說：「墨西哥已經成為基礎的全球製造中心，且通過自由貿易協定，產品可以自由往來 50 多個國家。」

「與東南亞地區等擁有廉價勞動力的選擇相比，墨西哥作為製造和出口平台有許多關鍵優勢。」Murphy 透過郵件向 CNBC 表示。

這些優勢包括:

墨西哥與美國市場非常接近，並且與美國享有免關稅優惠

美國和墨西哥之間相對較小的文化差距多年來逐漸縮小

兩國之間的實質性融合 (3600 萬墨西哥裔美國人、每年數千億的雙邊貿易額、美國在墨西哥超過 1000 億美元的直接投資)

國內和跨境的基礎設施連接不斷改善

近日關於受益於貿易戰的國家，大部分的討論都集中在亞洲的小國。如越南、或企業已將業務從中國轉入的其他經濟體。

本月，投資銀行野村 (Nomura) 發布了一份報告，稱墨西哥是除亞洲以外的貿易戰贏家。

野村證券的 Sonal Varma 和 Michael Loo 澄清說：「大多數情況下公司並非完全關閉他們在中國的工廠，而是逐步將一部分產品從中國轉移出去。」

但無論如何，野村指出，墨西哥已經在 2018 年 4 月至 2019 年 8 月期間在許多行業中開設了六家新工廠，包括電氣設備、電子產品、汽車和零部件等。

美國 - 加拿大 - 墨西哥貿易協議

墨西哥一直是美國公司尋求廉價勞動力的首選標的，墨西哥、美國和加拿大去年簽署了一項新的貿易協議 USMCA，旨在取代北美自由貿易協定。

據美國貿易代表辦公室稱，美國和墨西哥之間的商品和服務貿易在 2018 年估計達到 6,710 億美元，讓墨西哥成為美國第三大的貿易夥伴。

官方數據顯示，2018 年美國與墨西哥的商品貿易逆差為 815 億美元，相比 2017 年增加 14.9%。

2018 年墨西哥至美國的最大出口額，機械為 460 億美元，電動機械為 430 億美元，礦物燃料為 340 億美元，汽車為 220 億美元，塑料則為 180 億美元。