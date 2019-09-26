旺宏SLC NAND報捷 供貨美機上盒大客戶 Q4營運添動能

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 採用 19 奈米的 SLC NAND Flash 正式量產出貨，第一批產品供應美國機上盒大客戶，出貨後市可期，旺宏預期，下半年營運將優於上半年，在 SLC NAND 成功出貨帶動下，將再為第 4 季營運增添想像空間。

旺宏董事長吳敏求指出，由於電視系統越趨複雜，機上盒需要更高密度記憶體，但 NOR Flash 價格昂貴，SLC NAND 則相對便宜，穩定度也較佳， SLC NAND 的 4GB 產品已正式量產出貨，後市可期。

吳敏求也說，目前公司包括 NAND Flash、NOR Flash 與 ROM 等三大產品線，價格均持穩，下半年需求也較上半年強勁。

新製程進度方面，3D NAND 部分，吳敏求表示，仍照原定進度，預計 2 年後完成 192 層 3D NAND Flash 研發。總經理盧志遠先前也說，旺宏 3D NAND 將以 TLC 規格進入市場。

旺宏第 2 季毛利率小幅成長至 27%，由第 1 季的底部回溫，稅後純益 2.64 億元，季增 86%，年減 89%，每股純益 0.14 元；上半年稅後純益 4.06 億元，年減 9 成，每股純益 0.22 元。