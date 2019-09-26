鼓勵員工提前存老本 3公股銀員工持股信託上路

公股行庫今年陸續祭出員工持股信託，留才並提前替員工預存未來退休金，目前包括台灣中小企銀、第一銀行與彰化銀行等，都已開辦員工持股信託，合庫銀預計明年 1 月上路，由員工每月自行提撥金額、行方再給予相對應提撥，變相替員工加薪。

彰銀今 (26) 日宣布員工持股信託正式上路，依照員工職等訂定 6 類基本提撥金額門檻，員工可選擇最低提撥金額或最低金額的 2 倍。例如員工每月提撥 1000 元、行方也會相對提撥 1000 元，員工提撥 2000 元、行方提撥金額則提高至 1500 元。

彰銀表示，以基層員工月薪 35000 元計算，如果員工每月自提 2000 元、銀行相對提撥 1500 元，等於每月再額外加薪 4.3%。

台企銀員工持股信託方案與彰銀類似，依照員工職等訂定 5 類最低提撥標準，行方再根據員工自提金額多寡給予相對提撥，舉例來說，基層行員每月自提 2000 元、銀行相對提撥 1000 元；如員工自提金額拉高 2 倍，銀行提撥金額也加碼至 1500 元。

一銀員工持股信託則分為「員工儲蓄信託業務」及「員工持股信託業務」兩種，透過員工定期投資、企業相對提撥雙管齊下替員工存老本，投資工具包括股票、基金與定存，但要注意的是，股票只能選擇母公司第一金股票。

一銀表示，員工持股信託是由勞資雙方共同提撥資金，並交付信託委託銀行管理與運用，透過長期投資達到理財目的，提前儲存退休金，提高員工退休後的所得替代率，讓老年生活更有保障。

彰銀認為，員工持股信託可藉由長期持有公司股票，培養同仁即是公司股東、同為經營夥伴的意識，有助於凝聚向心力提高工作績效，未來退休後也多了份退休保障，是促成勞資雙贏的絕佳制度。



