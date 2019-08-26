川普：是否對法國開徵葡萄酒稅取決於數位稅協商結果

據報導，美國總統川普週一 (26 日) 在 G7 高峰會場邊表示，美國與法國即將針對數位稅議題進行協商，而談判的結果將會決定美國是否將對法國葡萄酒等產品徵收關稅。

「我會對法國葡萄酒徵收關稅嗎？嗯，這取決於我們在數位稅方面達成的協議。我們現在正在進行談判。」川普表示。目前尚不清楚兩國談判內容或時間。

在上個月中旬，法國國會通過了「數位服務稅」（Digital Service Tax）的法案，決議將針對在全球的營收超過 7.5 億歐元，以及在法國營收超過 2500 萬歐元的大型網路科技公司徵收 3% 的數位稅。預期將有多家大型科技公司受到影響，並且大部分受到影響的公司為美國企業，像是谷歌、Uber、臉書、亞馬遜等。

法總統馬克宏曾表示：「這些大型科技公司並沒有為公共利益而貢獻利潤，這樣的作法不可能長久，我們要停止他們持續避稅的情況。」

川普在先前曾表示，有考慮對法國葡萄酒課徵收 100% 的關稅，來反擊法國針對美國科技大廠所提議徵收的數位稅。川普表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）必須放棄他那「不公平」的數位稅，否則「我們以前所未見方式來對他們的葡萄酒徵稅。」

事實上，數位稅的政策已被不少歐洲國家提出，其中也包含英國。該國與法國都是針對在全球獲取鉅額營收的科技巨擘，但稅率僅 2%，預期在明年 4 月起實施。英國政府對此曾表示，此舉措是為了確保大型國際企業能支持當地而做出應有的貢獻。