日本與印尼兩國政府，在 24 日就連結印尼首都雅加達與第二大城泗水的高速鐵路計畫，簽署了基本計畫書，印尼的這項高鐵計畫全長 730 公里，將使用原有鐵路路線來改建為高速鐵路。

目前印尼政府預估總工程費將花費 60 兆印尼盾 (約合新台幣 1320 億元)，但未來很有可能超過這個金額。

日本與印尼兩國政府，預估最快會在 2020 年底前完成這次計畫的調查活動。而招標及正式開工，則預計會在 2021 年之後展開。

在基本計畫方面，由於部分區間尚未實施鐵路電氣化，目前規劃導入配備柴油引擎可自行發電來產生動力的鐵路列車。並決定將目前耗時約 11 小時的行駛時間，縮短到 5 個半小時。

被中國嚇怕了？印尼與日本簽下雅加達泗水高鐵基本計畫。(資料照片) (圖片：AFP)

在技術上將使用日本 JR 集團 (Japan Railway Group) 所普遍使用的窄軌方式，在預防鐵路事故的自動列車停止裝置 (Automatic Train Stop，ATS) 等方面，也將使用日本系統。因此在屆時計畫執行時，日本企業在標案取得上將具有相當優勢。

而在另一方面，印尼政府也要求日本需進行技術轉移，並盡可能在印尼當地從事生產。

過去印尼在 2015 年時，曾被日本視為囊中物的另一項高鐵計畫，最後被中國奪下標案。不過目前的工程進度發生嚴重延宕。

日本政府將這次的雅加達泗水高速鐵路計畫，定位為基礎建設出口的全新主軸，從調查階段就積極的參予其中。