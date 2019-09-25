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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月25日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     B富邦美債1-3          淳紳              新昕纖   合世     穩懋       
易威     晟楠     B元大美債1-3          凱柏實業          韋僑     杏昌                
天良     大略-KY  群益15年IG科技債          和進              久陽     進階                
南璋     寬魚國際 群益10年IG金融債          系微              東林     強生                
勝昱     太普高   國泰5Y+新興債                            欣厚-KY  寶島科              
萬國通            國泰1-5Y高收債                            友銓     其祥-KY             
飛寶企業          富邦全球高收債                            倉和     德麥                
精確              國泰中國政金債5+                            三圓     中華食              
宏易              富邦中政債0-1                            雙喜     世坤                
唐鋒              FH中國政策債                            力泰     萬國通              
聯光通            凱基中國債3-10                            理銘     聚紡                
通訊-KY           凱基新興債10+                            亞都     精確                
榮群              凱基科技債10+                            老爺知   彬台                
新零售            群益AAA-AA公司債                            東凌-KY  至興                
恩得利            群益15年IG公用債                            邁達康   大詠城              
李洲              群益15年EM主權債                            綠河-KY  萬在                
凱柏實業          FH能源債                            欣泰     健椿                
元炬              FH製藥債                                     百德                
及成              FH新興企業債                                     唐鋒                
和進              FH20年美債                                     福盈科              
耀勝              FH中國信用債                                     大恭                
倚強股份          凱基AAA至A公司債                                     永純                
錦明              凱基金融債20+                                     台聯電              
鑫創              B凱基美債25+                                     威潤                
宇環              國泰A級金融債                                     創威                
廣寰科            富邦中國投等債                                     唐榮                
點晶              富邦金融投等債                                     晉椿                
斐成              元大10年IG銀行債                                     久陽                
泰谷              FH公司債A3                                     強新                
典範              FH次順位IG金融債                                     松和                
益通              FH美元信用債1-5Y                                     新零售              
振維              群益AAA-A醫療債                                     力新                
迎輝              中信美國公債20年                                     謚源                
重鵬              中信中國債7-10                                     李洲                
研勤              中信中國美元IG債                                     元炬                
欣厚-KY           B新光美債1-3                                     港建                
兆遠              B新光美債20+                                     新洲                
寶得利            第一金美債20+                                     耀勝                
太欣              第一金金融債 10+                                     倚強股份            
系統電            第一金科技債 10+                                     至寶電              
天剛              永豐10年A公司債                                     宇環                
世紀              永豐15年金融債                                     杭特                
華容              永豐7-10年中國債                                     雙鴻                
建榮              B凱基IG精選15+                                     幸康                
立衛              凱基AAA-AA公司債                                     泰谷                
鈺創              台新美元銀行債                                     熱映                
佳總              台新中國政策債                                     哲固                
合正              新光15年IG金融債                                     力致                
金利              富邦新興投等債                                     森寶                
寶聯通            富邦歐洲銀行債                                     矽瑪                
凱鈺              中信新興亞洲債                                     先益                
德宏              中信EM主權債0-5                                     重鵬                
合邦              合世                                         泓格                
萬旭              易威                                         博磊                
久正              天良                                         東林                
上揚              南璋                                         盈正                
全譜              勝昱                                         精聯                
易通展            萬國通                                       湯石照明            
茂迪              飛寶企業                                     智晶                
元隆              精確                                         數字                
沛亨              宏易                                         世紀                
九暘              鈦昇                                         友銓                
凱碩              唐鋒                                         立衛                
全達              聯光通                                       合正                
奧斯特            通訊-KY                                      合邦                
保銳              榮群                                         亞元                
越峰              新零售                                       訊達                
商丞              恩得利                                       欣技                
英格爾            李洲                                         亞通                
士開              凱柏實業                                     中探針              
昇益              元炬                                         上揚                
志嘉              及成                                         全譜                
富裔              和進                                         臺龍                
燦星旅            耀勝                                         元隆                
富驛-KY           倚強股份                                     晶焱                
劍湖山            錦明                                         廣錠                
德記              鑫創                                         光菱                
泰偉              宇環                                         奧斯特              
華義              廣寰科                                       宏捷科              
昇華              點晶                                         大世科              
得利影            斐成                                         金居                
鼎創達            泰谷                                         三圓                
台境              典範                                         雙喜                
愛地雅            益通                                         力泰                
邦泰              振維                                         理銘                
                  迎輝                                         惠普                
                  重鵬                                         安心                
                  研勤                                         富驛-KY             
                  欣厚-KY                                      亞都                
                  兆遠                                         老爺知              
                  寶得利                                       滿心                
                  太欣                                         東凌-KY             
                  系統電                                       紅馬-KY             
                  天剛                                         德記                
                  世紀                                         弘帆                
                  華容                                         大展證              
                  建榮                                         誠品生活            
                  立衛                                         泰偉                
                  鈺創                                         華義                
                  佳總                                         昇華                
                  合正                                         得利影              
                  金利                                         時報                
                  寶聯通                                       旭然                
                  凱鈺                                         鼎創達              
                  德宏                                         益張                
                  合邦                                         白紗科              
                  萬旭                                         捷必勝-KY            
                  禾昌                                         旭源                
                  久正                                         紅木-KY             
                  晉泰                                         綠電                
                  上揚                                         綠河-KY             
                  全譜                                         花王                
                  易通展                                       欣雄                
                  茂迪                                         欣泰                
                  元隆                                         富堡                
                  沛亨                                         大汽電              
                  九暘                                         合騏                
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  台境                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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