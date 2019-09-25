明年智慧手錶全球出貨量將突破8000萬支 台代工廠可望受惠

隨著蘋果 (APPL-US)、小米、Fitbit 在今年陸續推出新款智慧手錶，集邦 (TrendForce) 旗下拓墣產業研究院表示，預估今年全球智慧手錶出貨量將達 6263 萬支，明年更可望在各品牌積極推出智慧手錶，出貨量達到 8055 萬支，年增 28.6%，市場也樂看相關台代工廠可望受惠。

市場人士指出，隨著各大廠商發表智慧手錶新品，將可望帶動相關台廠代工供應鏈，包含廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 等智慧穿戴裝置動能成長。

拓墣分析，蘋果自從推出第二代 Apple Watch 後，出貨量快速成長，成為市占率最高的廠商，除了新品帶動外，第一代產品降價也是帶動出貨量成長的關鍵，預期 Apple Watch 出貨量將從今年的 2790 萬支成長到明年的 3400 萬支，年增 21.8%。

拓墣分析師蔡卓卲表示，今明兩年智慧手錶市場成長原因，主要來自於新一代 Apple Watch 推出與 Apple Watch Series 3 的降價，加上更多品牌與產品投入智慧手錶市場，帶動整體市場的成長動能，預估 2022 年智慧手錶將正式突破 1 億支關卡，總量來到 1.13 億支。

蔡卓卲表示，雖然智慧手錶上尚未出現吸引消費者的關鍵應用，但從各種生理資訊感測到各類生活功能，已具備不少有價值的功能，但在智慧手機等產品成長停滯的情況下，品牌目光開始轉向其他具備成長潛力的產品，如智慧手錶、真藍牙無線耳機等穿戴裝置，預期隨著華為、三星、小米等既有廠商持續推出更多新款手錶產品，其他如 OPPO、vivo、Google 等也將嘗試踏入市場，明年非蘋智慧手錶預估年增將達 34%。