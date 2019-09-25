強信縫紉自動化裝置工作站布局有成 看好中、越市場買氣

縫紉機刀具大廠強信 - KY (4560-TW) 近兩年積極加速縫紉自動化系統開發，強信董事長綦秉信今日在會場上指出，受惠中國、越南成衣業生產自動化裝置需求帶動下，看好市場成長性，也預期第 4 季營收將持續走高，景氣更可望延續至明年首季。

強信認為，成衣業景氣循環約 3-5 年，目前此產業景氣波段由 2017 年興起，預期動能可延續至 2020 年東京奧運後，雖然目前市場對全球經濟趨於保守，綦秉信認為，工業縫紉機市場更新速度確實走緩，但自動化裝置需求反而因為人工成本上揚、且廠商找不到可用人力資源而增加。

強信今年前 8 月營收 11.97 億元，刀具類產品占營收 61.85%，自動化裝置占 14.8%，針位產品占 12.69%；但在整體市場工業用縫紉機汰換率欠佳下，前 8 月售後損耗產品銷售比重，則占整體營收約 50.88%，強信主管指出，反映強信對市場需求變化快速應變的靈活。

強信參與今年上海展開的 CISMA 展，其中展出多樣新產品，包含自動化裝置切線、切帶及剪下擺製程自動化各單機，整合成結合工業用縫紉機的工作站型態，強信認為，歷次參與 CISMA 展後，第 4 季營收都將步入高峰，較前年同期成長性更可望超過 2 成，看好今年展場人氣需求帶動下，第 4 季業績表現看俏。

強信今年上半年稅後純益 1.43 億元，每股純益 2.16 元，公司也期望，未來兩年一度展會結束後，業績可呈現成長，買氣將延續至隔年第 1 季。