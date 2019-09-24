〈每日外資外匯觀點〉英國最高法院裁決牽動脫歐進程 英鎊芒刺在背

英國最高法院將就首相強森 (Borsi Johnson) 關閉國會是否違法做出裁定，對脫歐進程將產生重大影響導致英鎊走弱，周二亞洲盤交易時段維持在 1.24 附近；美國總統川普今晚將發表演說，美元指數指數持續在 98.6 震盪整理。

英國首相強森目前正在紐約參加聯合國大會，爭取在脫歐談判中取得進展，但三菱日聯分析師則對能否取得進展表示懷疑，而且目前加空英鎊的部位正在增加，因此預期英鎊近期難以大幅反彈。

高盛首席外匯策略師 Zach Pandl 表示，市場可能低估英國 10 月達成脫歐協議的風險，而英國最高法院是否會裁定強森關閉國會違法，確實是目前英鎊的一大風險。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

外匯資訊網站 FXStreet 分析師 Flavio Tosti 從技術面看美元還有上漲空間，美元指數的 4 小時 K 線圖顯示已突破三角形收斂形態，多頭若能攻克 98.85，則有望進一步挑戰 99.10 上檔壓力。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

歐元區 9 月製造業和服務業 PMI 初值普遍不及預期，其中德國地區製造業進一步萎縮，引發歐元兌美元短線下跌超過 50 點，1.1000 關卡失守。IHS Markit 機構首席企業經濟學家 Chris Williamson 指出，歐元區的經濟因製造業指數下滑顯示蔓延至服務行業的跡象，而接近停滯。

北歐銀行經濟學家 Tuuli Koivu 指出，這波疲弱的數據支撐市場對歐洲央行將不得不在 12 月再次寬鬆貨幣政策的預期，預計歐洲央行將再度降息一次，並擴大資產購買計劃，副作用將是導致歐元更長期的走軟。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

高盛分析師則是看好繼續做多日圓，並認為將是 G10 貨幣中表現最好的貨幣。儘管日本央行在九月利率決策會議中，為進一步寬鬆政策留有餘地，但日本央行在避免殖利率曲線趨平的背景下，已沒有太多手段來對抗日圓升值。