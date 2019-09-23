〈阿里投資者大會〉阿里巴巴未來5年平台消費目標：超10兆人民幣

阿里巴巴今 (23) 日在杭州舉行 2019 年度全球投資者大會，會中阿里巴巴確定未來發展方向，將朝推動全球化、內需、大數據雲計算三大戰略，同時全面推動「阿里巴巴商業操作系統」的建設。

阿里巴巴董事局主席兼首席執行官張勇在阿里巴巴成立 20 週年之際宣布，未來五年，阿里巴巴將透過平台的繼續成長，實現超過 10 兆人民幣以上的消費規模。

只有達到這個階段性目標，阿里巴巴才能真正走向未來的長期目標，到 2036 年服務全球 20 億消費者，創造 1 億個就業機會，幫助 1000 萬家中小企業獲利。

而「阿里巴巴商業操作系統」目的在幫助企業在營銷、管道管理、生產製造、商品設計、品牌建設、客戶服務、資金需求、物流服務、組織運營、IT 基礎設施等方面實現全面數位化。

與會的法人幾乎一致性看好阿里巴巴未來的成長，認為阿里巴巴核心業務成長速度仍將優於預期，並高於產業平均水準。

知名基金公司 Oppenheimer Funds 仍將阿里巴巴視為在中國市場的首選投資對象。他們的分析師認為，健康的消費趨勢帶動阿里巴巴業務，使其在複雜的全球環境內展現抗週期能力。

此外，日本瑞穗銀行也表達相同的觀點。而加拿大皇家銀行預期，阿里巴巴的活躍用戶、消費者及 GMV 均將保持高速成長，超級強力的商業模型、領先的數據和雲計算能力等都是投資人繼續保持樂觀的因素。

阿里巴巴的發展戰略是目前法人最關切議題。近期產業分析師發布的前瞻報告顯示，投資人重點關注阿里巴巴核心商業的成長態勢、新零售戰略將如何升級、雲計算業務的發展等。

此外，「阿里巴巴商業操作系統」所展示的模型已經在市場上得到充分的證明。在截至 6 月份的過去一個季度中，阿里巴巴的收入成長 42%，收益也比去年增長 56 %，均超出市場預期。

法人普遍預期阿里巴巴仍將在 2021 財年繼續保持強勁增長，加拿大皇家銀行認為，鑑於目前阿里股價只有 2020 年預期收益的 17 倍，這一價格是非常有吸引力的買入點。

