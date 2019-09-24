中國不跟風全球降息潮？易綱:以中國經濟情況決定利率水準

今 (24) 日中國人行行長易綱在新聞記者會上表示，中國貨幣政策應該保持定力，保持穩健方針，堅決不搞大水漫灌，要保持槓桿率穩定。

目前中國貨幣政策工具手段充足，利率水準適中，政策空間較大。

針對是否降息，易綱指出中國的貨幣政策的取向應當是以中國自身情況為主，以中國的經濟形式和物價走勢來進行預調和微調，目前中國的經濟還是在合理的區間。

綜合分析中國國內的經濟情況和國際的背景，易網指出，中國的貨幣政策應當保持定力，堅持穩健的取向和加強反週期性的調節。易綱談話內容意味著中國人行只有意調降 LPR，無意全面性降息。

同時他進一步表示，自 2008 年金融危機爆發以來，與部份已開發國家央行實施零利率甚至負利率政策相比，中國貨幣政策始終保持在正常區間。

而中國利率水準在開發中國家處於相對偏低水準，近年來，社會融資成本，特別是民營和小微企業融資成本已呈現穩中有降。

2018 年以來中國政府在防範化解重大金融風險取得積極成效，影子銀行等重點領城和部分重點機構的風險已受到控制並化解，金融整體風險在控制之中。

至於中國何時推出虛擬貨幣，易網回應數位貨幣推出目前沒有時間表，而數位貨幣目標是取代一部分 M0，不是替代 M1 或 M2。數位貨幣不會改變目前貨幣投放的路徑。同時數位貨幣研究已有正面進展，未來將與電子支付結合。

針對金融業開放腳步，他指出目前銀行、證券、保險業的市場准入已大幅開放，明年將全面取消持股比率限制。

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