貿易緊張升溫 亞開行下調亞太區今、明兩年經濟成長

亞洲開發銀行 (ADB) 今 (25 日) 發布前景報告，下調亞太地區今、明兩年經濟成長預測，並稱美中貿易局勢升溫，為亞洲發展中國家前景帶來不良影響，預估 2020 年成長率將持續下探。

上述報告指出，亞太地區共計 45 個發展中國家，今、明兩年經濟成長預期分別下滑至 5.4% 和 5.5%，低於此前估計的 5.7% 和 5.6%。

(圖：亞洲開發銀行)

此外，ADB 表示，美中貿易局勢進展遲緩，加上亞洲開發中國家較大經濟體，像是中國、印度、南韓以及泰國等地經濟發展停滯，皆是 ADB 下修成長率主要原因。

排除香港、南韓、新加坡以及台灣等新興工業經濟體，ADB 預估 2020 年成長率將進一步下滑至 6%。

ADB 首席經濟學家澤田康幸 (Yasuyuki Sawada) 認為，美中貿易局勢僵持不下，談判進程可能延後至 2020 年，恐致全球主要經濟體受影響幅度高於預期，尤其在亞洲地區，貿易額與投資下滑將會是一大隱憂。

另外，ADB 也下調東亞和東南亞等地區的成長預測。ADB 預測中國經濟今年將增長 6.2%，明年將增長 6%；整個東亞地區預計今年將增長 5.5%，2020 年增長 5.4%；東南亞地區今明兩年分別增長 4.5% 和 4.7%，主要原因為全球貿易放緩以及電子產品週期下滑。