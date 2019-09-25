日本10月將出現結合股票及商品交易的「綜合交易所」

《日本經濟新聞》週三 (25 日) 報導。日本交易所集團 (Japan Exchange Group，JPX)(8697-JP) 在 25 日表示，該集團針對東京商品交易所 (Tokyo Commodity Exchange，TOCOM) 所進行的股票公開買賣 (TOB) 已經成立。

(圖片：Investing.com)

日本交易所集團與東京商品交易所，兩者在 2019 年 3 月時原則同意於 2019 年 10 月進行整合，並將成立一個整合證券及商品期貨交易的「綜合交易所」。

原本計畫在 6 月底進行的股票公開買賣，由於價格上的問題延後一個月，於 8 月 1 日起至 9 月 24 日止，共進行了 36 個交易日。

這回的股票公開買賣，應賣數量達到 303 萬 1033 股，日本交易所集團也全數取得這些股票，在議決權總數的百分比上取得 97.15%，東京商品交易所也將於 10 月 1 日成為日本交易所集團的連結子公司。也由於日本交易所集團取得了東京商品交易所 9 成以上股票，在剩餘股票部分也會要求小股東們賣出，以取得公司全部股票。

另外，日本交易所集團也在 25 日表示，2020 年 3 月期的合併純益，預估較上年度減少 14% 至 420 億日圓。而原本預估是年減 6% 至 460 億日圓。主要是因為股價低迷，造成在股票及「日經 225 指數期貨」等的單日平均交易金額與成交金額方面，看法較為悲觀。

在營收方面，看法由正轉負，預估年減 3% 至 1170 億日圓。而原本預估是年增 4% 至 1220 億日圓；營業利益則預估減少 14% 至 600 億日圓，較原先下修了 60 億日圓；預估年度配息為 48 日圓，較上次預估減少 4 日圓。

另外，有關東京商品交易所將於 10 月 1 日成為日本交易所集團的連結子公司一事，對業績的影響將反應在年底之後的財報，目前認為不會帶來太多影響。