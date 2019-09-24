馬國下月開展國內5G測試 稱不排除與華為合作

馬來西亞通訊和多媒體部長 Gobind Singh Deo 今 (24) 日表示，將於下個月在國內部署 5G 測試平台，且不排除讓國內電信公司與華為合作，共同推進國內 5G 項目進程，有望成為首批完成 5G 試驗的亞洲國家之一。

馬來西亞政府表示，計畫明年於國內推出超高速無線網路服務，與越南等其他國家不同的是，將持續採用華為技術和產品建構 5G 網路。

美國先前指控華為，認為其設備可能為中國政府提供間諜服務，因而頒布華為禁售令，意圖威脅其他盟國跟進，全面防堵華為設備。

然而，馬來西亞總理 Mahathir Mohamad 卻表示，不擔心華為產品與技術帶來的安全風險，反之，由於本國技術研發實力遠落後華為，為提升國內科技水平，會多加採用華為技術

Gobind Singh Deo 表示，盡快部署國內 5G 技術測試是政府早期的承諾之一，預計能帶動整體國內技術進程，使該國成為全球 5G 技術普及的先驅。

目前，明訊 (Maxis)、亞通 (Axiata) 等馬來西亞電信商已和華為簽署初步 5G 協議，其中，明訊更和華為簽訂「全面 5G 試驗與端到端系統服務」合作備忘錄，促進馬國邁向 5G 技術發展。

馬來西亞通訊暨多媒體委員會 (MCMC) 官員林金明表示，預計該國將於 2021 年起落實國內 5G 商業化，試驗進展順利的話，最快 2020 年中旬，吉隆坡部分地區消費者將率先體驗到 5G 帶來的便捷服務。

由於華為的 5G 網路設備方案較其他供應商便宜，對於缺乏預算和技術的東南亞國家來說具有吸引力，目前許多東南亞國家如印尼、泰國、柬埔寨等，皆未限制華為產品進入國內市場。