蔚來電池模組設計不當　近3成ES8車系召回

中國市場監管總局今 (27) 日公布，自 6 月 27 日起，上海蔚來汽車召回部分 ES8 電動汽車，共計 4803 輛。主要因為 2018 年 4 月 2 日～2018 年 10 月 19 日期間生產的動力電池包有起火的安全疑慮。

根據公告的內容顯示，蔚來這次召回的電動車主要搭載規格型號為 NEV-P50 的電池模組。而模組內的電壓採樣線束出現走位設計不當情況，可能被模組上蓋板擠壓而導致線束表皮絕緣材料磨損，在極端情況下可能造成絕緣層發生起火燃燒現象。

蔚來汽車指出將召回相關車輛並免費更換新的動力電池，並指出 2018 年 10 月 20 日之後生產的 70kwh 電池皆搭載規格型號為 NEV-P102 的模組，模組內部結構採用不同設計，沒有上述安全隱憂問題。

而根據蔚來汽車公布的數據顯示，到今年 5 月為止，蔚來汽車共交出 17550 輛 ES8，此次召回數量占總交車量比重達 27%。

近兩個月蔚來汽車已出現三起自燃事故，有的因為動力電池內部設計不當，有的則因為汽車充電時間過長而導致。也因為特斯拉、蔚來汽車近期均發生起火案件，導致中國主管機關開始加強監管。

上周一（17），中國工信部針對新能源汽車安全問題發出公告，要求各車廠進行電動車各細項檢查作業，涵蓋車輛安全檢測、企業監控平台、檢測內容上報、新能源汽車起火燃燒事故調查等方面的要求。

儘管中國新能源汽車市場一直穩定的成長趨勢，但今年以來，新能源汽車頻繁爆發自燃事件，已使得外界對新能源汽車技術成熟性的擔憂。