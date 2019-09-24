美股早盤 —美 9 月消費者信心下滑 美中談判雙十左右登場 科技股領漲

週二 (24 日) 美中高層級談判下下週 (雙十左右) 登場，緩解貿易不確定性，沃爾瑪，以及蘋果、思科等科技股開盤領漲道瓊指數。

爾後，美國 9 月諮商會消費者信心指數公布，該指數由 134.2 下滑至 125.1，降至 1 月來最低，顯示美國消費者對貿易戰的擔憂與經濟影響，道瓊從近百點收斂漲幅，美債殖利率應聲下滑。

截至台北時週二 (24 日) 晚間 10 時 30 分許：

道瓊指數上漲 54.95 點或 0.20%，暫報 27004.94 點

費半指數下滑 3.88 點或 0.24%，暫報 1574.22 點

台積電 ADR 上漲 0.82% 至每股 44.43 美元

十年期美債殖利率下滑 0.038 至殖利率 1.670%

紐約輕原油 (WTI) 下滑 1.86% 至每桶 57.55 美元

黃金下滑 0.05% 至每盎司 1530.45 美元

美元指數下跌 0.12% 至 98.48 點

道瓊指數走勢圖。(圖片：investing)

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月諮商會消費者信心指數報 125.1，預期 134.0，前值 134.2。

里奇蒙 Fed 9 月製造業指數報 -9，預期 2.0，前值 1.0。

藍：諮商會消費者信心指數 綠：諮商會消費者現況指數 紅：諮商會消費者預期指數 圖片：Zerohedge

華爾街分析：

美國財政部部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週一表示，他與美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 下下週 (雙十節左右) 將在華府會見中國國務院副總理劉鶴，此消息讓華爾街對長期貿易戰可能取得突破感到欣慰。

富時羅素指數公司 (FTSE Russell) 全球市場研究董事總經理 Alec Young 表示：「梅努欽的確認帶來股市積極的訊號，前景正變得越來越二元，而貿易是關鍵的波動因素，這攸關於企業獲利的可見性，若沒有一個結束所有現有關稅的貿易協議，2020 年經濟增長和獲利前景將依然不明朗。」



Cherry Lane Investments 的合夥人 Rick Meckler 表示：「並不是說人們對 (貿易談判) 抱持樂觀，美國似乎在暗示談判並沒有陷入困境，但市場仍在等待有關中國形勢的一些更具體的消息。」

週一公布的歐元區製造業數據引發全球經濟衰退隱憂，美國 PMI 數據好壞參半，週二美國 9 月諮商會消費者信心指數遜預期。

Rick Meckler 表示：「華爾街正處於微妙時刻，投資者不希望出現太大的加速，因為他們擔心這會結束低利率，但他們也不希望出現足以影響企業利潤放緩的消息。」