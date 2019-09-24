中國廢鋼進口量下降至零！創20年來首見

中國上個月廢鋼鐵進口量下降至零，創下 20 年來首見，市場分析，這對於下個十年有望成為重要廢鋼淨出口國的中國而言，這是一個里程碑。

據中國海關週一 (23 日) 發布數據顯示，作為全球最大鋼鐵生產國的中國，8 月份沒有自海外進口任何廢鋼，這是中國全面限制固體廢料進口之後，中國多年來不斷萎縮的廢鋼進口終於走到盡頭，雖然目前鐵礦砂價格居高不下、中國國內廢鋼市場也是供給緊俏，但在政令的帶動下，中國廢鋼進口已降至零。

中國廢鋼進口量 單位：千噸 圖片來源：Bloomberg\

市場分析，短期來看，中國不進口廢鋼，估計將為鐵礦石價格提供一定程度支持，因為鐵礦砂與廢鋼一樣，都是鋼廠的原料，而 2020 年之後，中國的報廢汽車與建築拆除後產生的廢鋼，預計將帶動中國國內的廢鋼供給大幅增加。

原物料調研公司 Kallanish Commodities 在一份報告中寫道，預期來自中國國內的廢鋼市場將出現供給增長，從長遠來看，中國可能會轉變為廢鋼的淨出口國。

根據國際回收局的數據，中國目前是世界上廢鋼使用量最大的國家，不過從回收金屬中提取的鋼鐵比例，仍遠遠落後於美、歐地區。

中國政府希望提高廢鋼和電弧爐的作用，以減少使用傳統鐵礦砂高爐帶來的汙染，並期待充分利用現成的國內原物料，但是隨著鋼鐵總產量的下降，最終可能會產生多餘的廢鋼。 Kallanish 認為，在這種情況下，中國 40% 的出口關稅可能會放鬆。

Kallanish Commodities 在報告中進一步表示，當北京政府認為廢鋼供給過剩，且開放出口市場不會造成價格衝擊時，出口關稅放鬆的機會才可能發生。

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