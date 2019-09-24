A股首家市值破千億人民幣之半導體公司出爐！

即使 A 股近日表現疲弱，但從類股群來看，卻是科技類股的豐收日，A 股半導體及電子零組件概念股逆勢上揚，當中誕生 A 股首家市值破千億人民幣的半導體公司滙頂科技 (603160-CN)，以及股后卓勝微 (300782-CN)。

截至週一 (23 日) 收盤，滙頂科技市值站上千億人民幣大關，成為 A 股首家市值突破千億人民幣的半導體公司，而週二 (24 日) 早盤滙頂股價持續上揚。

此外，韋爾股份市值也逼近千億人民幣，卓勝微、兆易創新、聞泰科技等股價續創歷史新高。卓勝微更以收盤價人民幣 385.99 元奪下股后位置，僅次於股王貴州茅台。

今年以來，滙頂股價一路高漲，漲幅逾 300%，總市值曾多次逼近千億大關。昨日，在股價大漲 6.31% 的加持下，滙頂科技總市值來到人民幣 1023.2 億元，每股收在人民幣 224.38 元。

資料來源: 東方財富網, 滙頂科技股價日線走勢

至於卓勝微在今年 6 月 18 日掛牌後，從發行價人民幣 35.29 元一口氣躍升到人民幣 385.99 元，只用三個月時間完成股價成長逾十倍的壯舉。

資料來源: 東方財富網, 卓勝微股價日線走勢

而半導體類股除了滙頂市值破千億人民幣外，韋爾股份總市值也達人民幣 981.1 億元，逼近千億大關。如果韋爾股份今 (24) 日股價漲幅逾 1.88%，將會成為 A 股第二個破千億市值的半導體公司。

這些熱門的科技類股大漲因素就是打進華為 5G 供應鏈中。根據 wind 數據，今年已經有 20 多檔華為概念股漲幅超 100%。

近年來，受中國政府政策帶動及國產替代加速等因素，半導體類股成為熱門投資領域，特別是 IC 設計，更是受到市場青睞。

但直到今天，A 股才出現首家市值破千億的半導體公司，在某種程度上，顯示 A 股半導體還是缺少像是貴州茅台這類產業龍頭帶動。

相比之下，美國半導體上市企業總市值逾兆美元，超過千億美元市值的企業有 Intel、高通、博通、英偉達四家，超過千億人民幣的上市企業有 15 家。

此外，台積電、聯發科，及歐洲 ASML、恩智浦、意法半導體、英飛凌市值也均超過千億人民幣。

未來，隨著 5G 建設進入起飛期，加上 5G 換機潮及其他基於 5G 落地後的應用蓬勃發展下，結合國產替代的主題，只要產業熱度能反應在業績上，A 股半導體類股仍有很大的上升空間。

