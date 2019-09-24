黑田東彥：歐美央行陸續降息、日本態度上相同

日本央行總裁黑田東彥，在週二 (24 日) 下午發表演說，針對日圓匯價，黑田東彥表示，為了反映經濟、金融的基本面，穩定的匯價是較讓人期待的，而日圓波動對於日本物價與經濟所帶來的影響，黑田東彥也表示將持續關注。

黑田東彥在演講中指出，由於美中貿易戰等環境背景，造成國外經濟下滑的風險提高，而且今年後半到進入明年的這段期間，國外經濟回溫的時間也恐將拉長，他提醒市場在這方面需有所認知。

日本央行總裁黑田東彥。(資料照片) (圖片：AFP)

針對貨幣政策的展望方面，黑田東彥認為，由於歐、美央行陸續實施貨幣寬鬆政策，而從風險預防及保險性降息的觀點來看，日本央行在貨幣政策上的態度也是相同的。

對於日本央行自 2016 年 9 月起所實施的寬鬆政策，黑田東彥強調：「即使從目前的時間點來看，也同樣認為是妥當的作法。」

此外，若長期利率太低，恐造成保險及退休金的利息收益過低，在心理等層面上，恐對經濟活動帶來不良影響的看法，也同樣維持不變。

日本央行在 9 月 19 日時，於金融政策決定會議後發表聲明，表示在 10 月底的利率會議上，將對經濟與物價情勢重新進行檢視。

而黑田東彥也強調，若國外經濟放緩的風險升溫，日本經濟成長可能出現大幅放緩，並影響物價穩定的動量指標。於下次的決定會議中，在檢討上有更加謹慎的必要，拉高了警戒層級。