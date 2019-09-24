默克完成對Intermolecular的併購 預期年底再完成收購慧盛

默克今 (24) 日宣布，斥資 6200 萬美元 (約新台幣 19.21 億元)，完成對 Intermolecular 的併購，可望在材料創新、縮短產品上市時間等更具競爭力，此外，默克與美商慧盛併購案，也通過美國相關單位審核通過，力拚今年下半年完成。

默克表示，與 Intermolecular 的併購案，是今年 5 月 6 日透過旗下子公司以每股 1.20 美元 (約新台幣 37.19 元) 的全現金交易，簽署併購協議，交易總金額 6200 萬美元 (約新台幣 19.21 億元)，併購案也獲投資監管單位審查通過，併購完成後 Intermolecular 位於美國加州聖荷西的研究及開發部門約 90 名員工，將加入默克特用材料事業體。

默克指出，Intermolecular 擁有特殊應用材料專才，將與默克半導體達到相輔相成作用，在製造與測試技術方面，也具備特殊應用領域直接測試材料組合的能力。

此外，默克與 Versum Materials Inc. (美商慧盛先進科技) 的併購案也在今年 9 月 16 日獲得美國海外投資委員會 (CFIUS) 審核通過，現階段正等待中國商務部反壟斷局批准與完成結案等其他交易條件。

美商慧盛是全球領先的創新驅動、高純度製程的化學品、氣體和設備供應商，默克是在今年 4 月 12 日宣布以現金每股 53 美元 (約新台幣 1642 元) 買入美商慧盛，並簽署收購最終協議書，雙方將以今年下半年完成併購為目標。