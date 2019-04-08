亞馬遜語音助理Alexa開發醫療服務 考驗用戶接受度

據《華爾街日報》報導，亞馬遜 (AMZN-US) 語音助理 Alexa，目前已具備追蹤消費者醫藥處方，以及分析個人健康資訊等醫療服務。此一技術，是為了將語音助理與日常醫療保健加以結合。

亞馬遜表示，在美國聯邦法律管制下，Alexa 能夠傳送敏感的個人醫療健康資訊，其資訊主要由保險公司 Cigna Corp.、糖尿病代理公司 Livongo Health Inc. 和幾間主要醫院在內的五家企業聯合提供。

五家企業表示是在美國聯邦法律的允許下，為消費者開發了新的 Alexa。

Alexa 新的醫療語音服務加入，亞馬遜將能與其他科技大廠展開競爭，包括 Alphabet Inc. (GOOGL-US) 的 Google Assistant 和蘋果公司 (AAPL-US) 的 Siri。風投基金 Loup Ventures 數據顯示，去年亞馬遜語音助手的市占率，已從 2017 年的 59% 縮小至 40% 左右。

語音醫療服務涉及消費者隱私引疑慮

雖然醫療保健公司可能已準備好通過語音與消費者建立聯繫，但消費者可能不這麼認為。

考慮到病人隱私問題，語音助手在醫療服務發展緩慢。《健康保險私隱及責任法案》(Health Insurance Portability and Accountability Act 又稱作 HIPAA)，要求醫療保健公司及 Alexa 等其他承包商採取相對應措施來保護患者安全，確保在必要時能夠取得這些資訊，並防止資料被竄改。

消費者是否願意將個人隱私與 Alexa 分享，態度仍相當謹慎，其他引起消費者討論的類似問題，也針對了這些新功能是否能被廣泛運用，使人疑慮。

家用智能語音助手數量: 2018 年美國家庭中的語音助手較去年增加 78%

對於數字醫療服務的開發者而言，此舉是擴展語音命令使用的途徑。智能發言人自 2014 年推出以來迅速激增，據美國國家公共電視台 (NPR) 和愛迪生研究公司 (Edison Research) 在 2018 年的調查中顯示，每五個成年人就有一個表示他們擁有其中一款語音助理。這些新增加的功能，可以讓 Alexa 進行像是預約緊急看診、追蹤藥物運送時間、檢查健保福利以及分析血糖結果等醫療服務。

谷歌發言人表示，公司不得使用受聯邦隱私法律保護的訊息。蘋果則拒絕對此發表評論。