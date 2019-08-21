戰場上沒永遠的敵人！法、德、義、西4國亞馬遜Alexa可點播Apple Music

亞馬遜 (AMZN-US) 語音助理 Alexa 持續在國際市場推出 Apple Music，現在法國、德國、義大利和西班牙的 Apple Music 用戶均可透過亞馬遜智慧音箱 Echo 向 Alexa 要求播放 Apple Music 內約 5000 萬首曲目。

除了個人表演者和歌曲以外，用戶還可以請求 Apple Music 編輯提供的任何播放列表、收聽依類型分類的廣播電台、串流收聽蘋果的數位電台 Beats 1。

用戶可使用 iPhone 內的亞馬遜 Alexa app 來啟動 Echo 設備上的 Apple Music ，操作方式如下：

圖片來源：appleinsider

在 iPhone 上啟動 Amazon Alexa，進入「技能和遊戲」頁面。 搜尋 Apple Music 點「啟用」以新增技能 登入 Apple Music

對蘋果 (AAPL-US) 而言，讓 Alexa 能播放 Apple Music 可以大量增加串流 Apple Music 的設備數量，因為目前搭載亞馬遜 Alexa 的產品如 Echo、Echo Dot 和其他機種的智慧音箱已有一定程度的數量。

亞馬遜則可讓自家智慧音箱提供更多音樂服務選項，目前 Echo 一類的產品已提供 Spotify、Amazon Music、Pandora 和其他音樂服務。

對於消費者而言，尤其是 Apple Music 用戶，又多了一些能支援 Apple Music 的居家設備，而且以購買 Echo Dot 來說，其售價遠低於蘋果 HomePod。

該功能最終也會落實在其他搭載 Alexa 的智慧音箱與設備，亦即 Sonos 和 Bose 這一類第三方廠商的設備也可以啟用 Apple Music。