陸股業績揭曉 傳產業仍雄霸A股

中國上市企業半年報已於 2019 年 8 月 31 日全數公布完畢，整體而言，滬深兩地市場 3679 家上市公司總營收達人民幣 23.5 兆元，其中，第二季總營收人民幣 12.1 兆元，季增 6.32%；今年上半年歸屬母公司股東純益總計人民幣 2.14 兆元，其中，第二季純益達人民幣 1.1 兆元，季增 5.82%。

資料來源: 東方財富網

以上市各板區分，主板、中小板、創業板和科創板 2019 上半年上市企業總營收分別為人民幣 20.3 兆元、人民幣 2.3 兆元、人民幣 6719 億元，及人民幣 330 億元，年增率分別為 12%、10.2%、8.3% 和 17.8%。

至於純益部份則是分別為人民幣 1.96 兆元、人民幣 1641 億元、人民幣 257 億元及人民幣 45.6 億元，而主板、中小板和科創板年增率分別為 10.6%、2.1% 和 25.3%，創業板則純益年減 20%。

總結來看，主板企業業績表現平穩，而科創板營收和純益增長可觀，中小板公司業績已露疲態，創業板業績則表現不佳。

若以各產業的業績表現來看，金融、化石能源、建築、交運設備和交通運輸等傳統行業依然是營收主要貢獻者，半年度總營收均超過人民幣 1 兆元；上述產業除了交運設備以外，總純益超過人民幣 700 億元。

純益方面，金融、食品飲料、建材和地產產業相對較高，年增率均逾 10%。

上市公司營業收入方面，中國石油與中國石化仍排名前二，其中，中國石化營收達人民幣 1.5 兆元。

而金融及建築產業排名進前 20 大的公司也相對較多，此外上汽集團、綠地控股、工業富聯、物產中大和海航科技排名也位居前列。

至於純益方面，以金融及能源上市公司進前 20 大的企業較多，工商銀行、建設銀行、農業銀行和中國銀行上半年賺逾人民幣 1000 億元。

若扣除中石油、中石化及金融產業後，中國神華、中國建築和貴州茅台則位居純益排行榜前三名，另外如海螺水泥、美的集團、上汽集團、格力電器和萬科大集團公司也能進前 20 大榜單。