韓媒：台積電領先三星差距進一步擴大

全球最大的半導體代工廠台積電 (2330-TW) 5 奈米及 3 奈米進展順利，南韓媒體也承認，相較於三星正苦於不確定性增加，兩家公司的差距還會拉大。

前十大晶圓代工市占 (圖表取自 businesskorea)

南韓媒體《Business Korea》報導，台積電計畫在今年或明年稍晚時啟動 5 奈米製程，並在 2021 或 2022 年啟動 3 奈米製程。透過 3 奈米製程生產的半導體晶片的性能有望提升 35%，效率提高 50%。比目前使用的 7 奈米製程生產的晶片還要好。

台積電相信，摩爾定律依然有效。依據摩爾定律，積體電路的電晶體數目，每隔 18 個月會增加 1 倍，性能也將提升 1 倍，儘管有人仍會提及其物理限制。

該公司補充說：「我們有能力達到 1 奈米製程，而預計公司將在 2 奈米製程技術上將投資 65 億美元，並在 2024 年開始製造基於該技術的產品。」

台積電的計劃對三星來說是沉重的負擔，三星的目標是在 2030 年前在全球晶圓代工市場中佔有最大的市佔率。

目前，由於日本對光阻劑等半導體生產原料實施出口限制，導致三星的不確定性仍不斷增加。

一位業內人士說：「三星已經完成了 3 奈米的技術研發，且正在招聘許多極紫外線製程的相關設備技術人員。」

他補充，「不過，其投資和相關規劃仍必須在不確定性得到解決之後才能有所進展」。