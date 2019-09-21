貴金屬盤後－美中貿易談判似破局 連續三週下跌後 黃金本週上漲1% 

期貨黃金週五 (20 日) 走高，川普宣布將對伊朗實施進一步制裁，批准美軍進駐中東；另一方面，美中貿易協議似乎有破裂傾向，國際局勢動盪，激勵貴金屬避險需求上升，黃金結束進一個月的跌勢，本周首次上漲逾 1%。

川普在週五 (20 日) 表示，不需要在 2020 大選前與中國達成貿易協議，同時中國貿易代表團突然取消原定訪問美國農場行程，縮短訪美行程提早返回中國，川普表示不願意達成部分協議。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金上漲 17.85 美元，或 1.19%，金價以每盎司 1524.05 美元作收。根據 FactSet 數據，黃金期貨本週上漲約 1%，停止了連續三週的跌勢。

12 月交割的白銀上漲 17 美分，或 0.96%，收於每盎司 18.06 美元，白銀本週漲幅為 1.6%。

未來展望

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示，美國決定對抗伊朗，因此本周末黃金避險需求又再增加，但他仍然認為，黃金到年底可能升至 1600 美元。

然而週四 (19 日) 美國經濟數據樂觀，削弱黃金部分避險需求，加上聯準會釋出不再有降息可能，不利黃金上行。

聖路易斯 Fed 央行總裁布拉德 (James Bullard) 週五 (20 日) 指出，美國經濟正在放緩，他認為製造業受已經處於衰退期，因此他主張週三 Fed 應該再降半個百分點。

其他貴金屬

Comex 顯示，10 月鉑金上漲 4.5 美元，或 0.48%，至每盎司 946.9 美元；期貨鈀金在一週多以來第三次創下新高， 較上週結算價上漲 1.5%。12 月鈀金上漲 12.40 美元，或 0.8%，報每盎司 1625 美元。