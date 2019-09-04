三星首推5G Soc晶片Exynos 980今年量產

今 (4) 日，三星公布支援 5G 標準的處理器 Exynos980，該處理器採用 8nm 工藝打造，實現將 5G 通訊數據晶片與高性能移動 AP 合二為一。

根據了解，Exynos980 是三星推出的第一顆 5G SoC 產品。該產品將兩個性能完全不同的晶片合二為一，在降低功耗的同時，減少零組件體積，使得行動設備內部空間更大。

(圖: 三星官網)

此外，Exynos980 採用 8nm FinFET 技術，該晶片可支援從 2G 到 5G 的移動通信標準，內置高性能 NPU，可加強 AI 性能。

Exynos 980 的 NPU 性能比上代提升 2.7 倍。在運算性能提升後，Exynos980 可根據用戶的設置為數據自動分流，實現內容過濾功能，還能快速處理連接虛擬與現實的 MR 技術、智慧相機等大容量數據，並可應用於多種不同的環境。

由於越來越多的智慧手機配置高畫素 CMOS，而 Exynos980 則內建高性能 ISP，最高可處理以 1.08 億畫素拍攝的圖像。

同時，Exynos980 最多可連接 5 個 CMOS，並支援 3 個傳感器同時驅動，以因應目前手機朝向多鏡頭發展。

Exynos980 在 ISP 的基礎上，加上 NPU 性能，可識別拍攝物體的形態、周圍環境等，自動調節至最佳值，輕鬆拍下不輸給單眼相機的照片。

據悉，三星電子於本月起向客戶公司提供 Exynos980 的樣品，並將於今年內正式投入量產。

