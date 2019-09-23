〈永豐金吿張晉源〉《揭弊者保護法》未修法趁機逆襲？提告金融界最大咖吹哨者

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行前總經理張晉源，被指控疑涉賤賣美國子行，永豐金今天狀告張晉源背信罪。張晉源因爆料永豐金弊案「鼎興案」、「三寶案」而聲名大噪，被金管會視為「吹哨者」，也堪稱金融界最高層級「吹哨者」；由於保護吹哨者的《揭弊者保護法》至今尚未通過修法，外界無不聯想，永豐金趁此機會對張晉源大反擊。

張晉源曾是永豐金控頭銜最多、薪水最高的經理人，2016 年下半年，永豐金陸續爆發弊案如鼎興詐貸案、三寶建設，被視為「吹哨者」的張晉源，2016 年 11 月 25 日遭永豐金發布重訊，一夕之間拔除其永豐金控財務長、銀行總經理、董事、中國子行董事、證券董事、人身保險代理人董事、金控發言人等 7 個職務，變成一位沒有任何業務的資深副總經理。

其中，壓垮張晉源的最後一根稻草，便是主管機關查辦到董事長何壽川的「三寶案」，所謂三寶案是金管會金檢永豐金於 2016 年對三寶建設超貸案，經查結果確有缺失。

此案主要是永豐金旗下租賃公司自 2009 年 10 月間起，開始超貸給三寶建設相關公司，其中三寶建設旗下 J&R 紙上公司無財報、無營運、無足額擔保，永豐金卻還逐年增貸。

三寶建設超貸案是遭內部員工「吹哨」爆料，震驚社會，讓金管會開始重視吹哨人制度，金管會調查，認為包括永豐金副總經理張晉源、以及被解職的永豐金證券財務長王幗英，都應符合吹哨者定義，對於其解職部分，認為有違吹哨者保護制度，金管會也下令希望永豐金控妥適處理。

永豐金經歷三寶弊案後，積極強化公司治理，委託資誠企業管理顧問公司執行針對旗下六大公司、包括永豐金控、永豐銀行、永豐金證券、永豐金證券 (亞洲)、永豐金租賃及 Grand Capital 等的公司治理與稽核、法遵、及風險管理運作檢視，也都已經完成，並且在董事會下設「誠信經營委員會」。

走過 2017 年的風雨飄搖，永豐金勵精圖治，在現任總經理朱士廷掌舵一年半之下，永豐金獲利寫新猷，今 (2019) 年上半年稅後純益年成長 36%，成長幅度居 15 家上市櫃金控之冠，永豐金外資持股比也突破 30%。

就在永豐金一片新氣象之際，張晉源 5 天前的臉書發表的動態，似乎已露出今天其會被提告的端倪，張晉源在臉書寫到「揭發弊案就是不斷被報復，揭弊者保護已經無疾而終，正義遙遙無期金權聯手天下無敵，追殺大隊又來了。」

雖然行政院今年 5 月即以通過《揭弊者保護法》保障吹哨者，但至今尚未在立法院三讀通過，外界認為永豐金對張晉源提告是反擊「吹哨者」，永豐銀行發言人蕭隆祺強調，2016 年金管會收到檢舉，當時張晉源還不是「吹哨者」，即便他是吹哨者，若行為危及股東權益 ，公司還是必須要提告。

至於金管會則表示，根據金控及銀行內控辦法，對「吹哨者」也訂有保護機制，張晉源當初檢舉的案件包括鼎興案、三寶案，都跟永豐金今天提告的出售美國子行案，是不同的案件，所以應屬兩件事。

不過金管會也表示，儘管金控及銀行內控辦法對吹哨者有保護機制，但也不會因為認定為吹哨者之後，所有事情都可以免責，吹哨者所作所為還是要有一定的合理與合法範圍。