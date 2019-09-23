南韓主權財富基金CEO：日韓貿易爭端若持續 恐將損害全球科技業

鉅亨網編譯凌郁涵 2019年9月23號17點40分

南韓主權財富基金「韓國投資公司」(KIC) 執行長 Heenam Choi 在週一 (23 日) 表示，儘管南韓和日本之間日益緊張的貿易糾紛目前看起來是地區性的爭端，但如果糾紛持續下去，很有可能對全球高科技產業都造成嚴重損害。

Choi 表示，長遠來看，日韓兩國之間的貿易衝突若持續下去，「可能會產生重大影響，因為它可能會破壞全球價值鏈，尤其是在高科技領域。」

日韓貿易戰持續加劇，兩國互將彼此從貿易優惠「白名單」剔除。兩國相互購買的一些高科技產品包括電子設備、零件以及用於生產電腦、智慧型手機和汽車的各種材料都受到影響。如果兩國糾紛繼續下去，這些高價值產品在全球生產都可能會受到干擾。

在先前，有南韓媒體報導指出，南韓國會議員已經提出一項法案，擬修訂《韓國投資公司法》，以阻止這家主權財富基金投資於參與戰時奴隸勞動的日本公司。Choi 表示，如果該法律頒布，KIC 將不得不停止對這些公司的投資。

另一方面，Choi 也表示，對該公司來說中美貿易戰可能帶來更多的問題。這場貿易戰動搖了全球市場，給企業帶來了不確定性，並削弱了全球成長前景。隨著中美之間的爭端繼續，管理著 1,316 億美元資產的 KIC 準備在資產分配方面採取更加靈活的策略。

針對中美貿易戰的結果，Choi 認為，儘管中美兩國目前很難立即達成共識，但兩國「將在某些領域做出妥協。關於貿易緊張局勢，儘管看起來很醜陋，但我對此已傾向樂觀。」