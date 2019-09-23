【馮冠華專欄】屠牛風險不言而喻

9 月 23 日推介 - 中交䢖（1800）

1）上週五港股市況總結：恆指上週五窄幅上落。指數以高開 63 點後，最多曾上升 96 點，高見 26564 點。但最終又轉升為跌，並以 26436 點收盤，下跌 33 點並錄 5 連跌。因指數調整影響，成交金額按日上升約 34% 至 944 億，約 25% 的成交是在競價時段錄得的，而全日波幅亦只有 154 點。港股通南下仍是淨流入，金額約港幣 5.5 億。滬深股通北上維持淨流入，金額為破紀錄的約人民幣 149 億。藍籌 16 升 26 跌 8 持平。



板塊方面，半導體、基建、本地企業及中資劵商表現較好。做空方面，佔大市成交降至 12.5%。牛熊證街貨最新比例為 56:44，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 64:36；重貨區方面，熊證仍在 26900-26949，牛證也維持在 26300-26349。恆指期貨夜市收報 26314，下跌 111 點，低水 122 點。港股 ADR 下跌 131 點，相等於恆指 26304 點。

簡評：上週五上證微升並收復 3000 點，但港股卻先高後低，再一次背馳下跌。成交額的上升和做空比率的急降，明顯是指數調整扭曲而已，整體氣氛則不覺有任何改變。上週五表現強勢的板塊及個股，大部分都是有消息支持，或是近日氣勢如虹的；比方說，基建股是受國務院「交通強國建設綱要」所刺激，本地地產股則是受新鴻基地產（16）的新盤熱賣而造好。至於個股，上週五創 52 週新高的，不乏在筆者早報出現的常客，包括中滙（382）、中芯（981）、檳傑科達（1665）、美團點評（3690）及波司登（3998）等等。手機設備股的先升後回也是意料中事。

上週五川普又再出爾反爾，他的「不尋求部分協議」言論令美股由升轉跌，港股夜期及 ADR 均跌至近 26300 點水平。至於豁免 437 種中國貨品繳交中美貿易戰額外關稅的消息，由於出發點應是協助美企而不是紓緩貿戰，估計市場不會把這看重。26300-26349 點是現時牛證的重貨區，屠牛風險不言而喻。

至於香港的社運，過去幾天又發生多幕令人不安的畫面；和上週類似，辱國旗、刑毀、縱火、汽油彈及街頭打鬥場面比比皆是，情況完全談不上有任何好轉，但暫時也沒有特別變壞。在國慶日將至，這樣的社會氣氛實叫人擔心。有趣的是，社會混亂，但樓巿新盤近日的銷情卻十分不俗，例如昨天憶京發展開售的 172 伙荃灣映灣園項目，即日已售出 146 伙。荃灣在這次運動裏，也算是其中一個重災區，有這樣的成績，確實不易。

以近日強者越強的風氣，上週五跑贏的基建板塊有權再上一層樓。股值不高加上有國策扶持，又不受中美貿戰和香港問題影響，進可攻退可守也。中鐵（390）、中鐵建（1186）、中車（1766）、中交建（1800），甚至中車時代（3898）和中國建築（3311）也可留意。以股值及週五的表現看，中交䢖（1800）應是首選。

2）中美貿易談判添變數，報道稱中國經貿代表團取消下周往美國農業區，提前回國。（有美媒引述知情人士報道，北京並非因為在貿易談判中遇到任何新困難而取消行程，其真實原因是，擔心此行會變成媒體馬戲團（media circus），怕被錯誤解讀成中國正試圖干預美國的國內政治）。



川普則表示，他不需要在 2020 年美國大選之前，與中國達成貿易協議，並指他「不尋求部分協議」，他要的是一份完整的協議。他又說，中國上週已購買大量美國農產品，但這並不足夠，更說和習近平的關係很好，但最近有小爭執。



另外，新華社報道，中美雙方經貿團隊在華盛頓舉行副部級磋商，就共同關心的經貿問題開展了建設性的討論，雙方同意將繼續就相關問題保持溝通，還認真討論了牽頭人 10 月份在華盛頓舉行第 13 輪中美經貿高級別磋商的具體安排。

3）華府憲報《聯邦公報》（Federal Register）週五（20 日）正式發表美國貿易代表辦公室 3 份文件，豁免 437 種中國貨品繳交中美貿易戰額外關稅。這些貨品屬於美方去年來針對的 2,500 億美元中國貨，關稅稅率為 25%。受惠貨品包括聖誕樹燈飾、膠飲管、單速單車（single-speed bike）、寵物飲水池、泵、直立式冰箱、家庭濾水器濾芯、麻醉面罩、電動滑板、X 光床、狗帶等等。文件顯示，是次決定，是基於超過 1,100 項美企及美國實體的關稅豁免請求所作。有分析指川普此舉並不在於對中國釋出善意，而在於減輕關稅對無法找到替代貨源的美國企業衝擊。（經濟日報）

4）美股上日市況總結：受川普對中美貿戰最新的言論影響，美股三大指數先升後跌，當中道指以接近全日低位收升，下跌 160 點或 0.59%，標指和納指則分別下跌 0.49% 及 0.8%。十年期債息回落至 1.721%，美滙指數回升至 98.46，紐約期油最新報 58.09 美元。

5）個股訊息 （信報、經濟日報及明報）：房委會及房協昨日率先向轄下零售和工廈單位租戶減租，太古地產 (1972) 旗下太古廣場亦決定與租戶共度時艱，為商場部分租戶提供暫時性租金調整。

五龍電動車（729）、五龍動力（378） 公布，主席及執行董事曹忠確認，李嘉誠基金會已對其提出破產呈請。公司表示，破產呈請還處於起始階段，暫時還未經曹忠得到足夠有關破產呈請的資料，以分析事件對公司的影響。五龍電動車、五龍動力上週五（20 日）下午一時停牌，今天將復牌。

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