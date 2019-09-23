衝刺南韓市場 華為擬再設南韓研發中心

繼於南韓首爾開設全球首座 5G 研發實驗室 (5G OpenLab) 後，據韓媒報導，華為正在評估於南韓設立研發中心的可能性，預計評估結果將於明年上半年出爐。

華為南韓分公司執行長孟少雲受訪表示，與南韓企業的合作關係向來密切，近來甫投入 500 萬美元，於首爾建立全球首座 5G 研發實驗室，設立至今已開放 50 多次參訪、培訓人員達 130 多人，之後將採綜合評估，來決定設立研發中心相關事宜。

今年 5 月底，華為宣布投入 500 萬美元於南韓設立第一座 5G 研發實驗室，並與 3 家南韓企業簽署 5G 合作備忘錄，合作範圍涵蓋虛擬現實 (VR)、自動駕駛以及 ICT 行動解決方案等，盼共同建構當地 5G 生態網絡。

儘管華為全球營收中南韓佔比僅 0.4%，但仍為其採購晶片、螢幕等零組件的重要基地。數據顯示，過去 4 年來的採購規模高達 25 兆韓圓，且光去年就達 12 兆韓圓，顯見南韓市場之於華為的重要性。

在美國推行華為禁售令之下，美國頻頻向南韓施加外交壓力，要求加入抵制華為行動，並直接點名採用華為設備的 LG U+。LG 對此表示不會排除使用華為設備，但會加強監管措施。

除了當地中小企業外，目前，華為在韓合作企業還包括三星電子 (Samsung Electronics)、SK 海力士、以及 LG Display 等大型企業。