美國警告北約 使用華為設備將危及兩方合作

外電報導，美國國防部長 Mark Esper 警告表示，如果北約組織 (NATO) 使用中國開發的 5G 電信網路，很可能會使軍事和情報關係處於危險之中，同時危及到美國與 NATO 之間的軍事和情資協定。

Esper 表示：「每家中國公司都有可能成為中國政府竊取技術和資訊的幫兇。與中國公司合作的國家就是將自家的網絡安全置於危險當中。」

此外，他也表示：「就像其他作戰領域一樣，我們的網絡能力可以通過強大的盟友和合作夥伴關係得到增強，我們在共同通訊網路上共享資訊可以增強這股力量，但同時也會增加風險。為了防範這種情況，我們必須幫助我們的盟友發展自己的網路防禦力。」

Esper 也補充道，他在兩週前前往歐洲，並向北約盟友表達了中國參與 5G 網路建設可能構成的安全風險，並且除了軍事和情報風險之外，與中國公司的合作也可能會進而損害銀行、醫院和媒體等商業機構。

在先前，Esper 於英國智庫發表談話時也曾警告歐洲盟友國，表明中國當局正在通過經濟實力和技術盜竊來達成更大的全球影響力。

美國總統川普在先前以國家安全為由對華為祭出禁令，並持續呼籲盟友國禁止使用這家中國公司的 5G 網路設備。美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 也曾警告表示，如果有國家不遵守，很可能會停止與盟友國的情報共享。

華為高管則反對了美國當局的這項論點，否認該公司的產品設備被用於間諜活動。