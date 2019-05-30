華為擬於首爾 開設全球首座5G研發中心

據外電報導，華為週四 (30 日) 計畫在南韓首爾投入約 500 百萬美元，建立 5G 研究中心，不過地點和動工日期等細節尚未透露，也尚未邀請媒體，畢竟這陣子美國禁售令的影響後，華為也許選擇保持低調。

根據華為駐南韓分布發言人表示，華為打算與數個韓國電信公司合作，特別是中小型企業合作，建立一個 5G 系統的生態網，專門替韓國企業和消費者體驗 5G，與開發 5G 相關業務。

由於日前美國將華為列入黑名單，導致許多美國電信業者和科技大廠不願和華為合作，白宮也不停阻礙華為發展 5G 網路。

這使得以出口為收入的南韓陷入困境，夾在最大貿易夥伴和最強大盟友之間，進退兩難，專家表示華為禁令對於三星來說，更是弊多於利。

華為若在南韓建立 5G 研究中心，將會是華為在全球首個開放的 5G 服務研究中心。此舉也表明了華為致力於與南韓建立合作關係的決心，並實現向南韓購買晶片和螢幕等零件的承諾，華為表示，韓國知名企業負責人也參與此次計畫，但對負責人則不願具名。

南韓開發 5G 網路的野心勃勃，今年 4 月份首先推出的 5G 服務，希望新一代的網路無線能夠讓南韓，在自駕車等領域上有所突破。

目前已知華為替南韓 LG U + 提供 5G 網路設備，而 LG 表示不打算取消華為設備，但承諾會針對華為，加強檢查資安防護。

韓國兩大電信商 SK Telecom 和 KT 則不使用華為設備。