〈每日外資外匯觀點〉鷹派降息沒氣魄？美元繼續挺進上漲之路

美國聯準會周三宣布降息 25 個基點，一如市場預期，但暗示未來將不會進一步降息，市場解讀為「鷹派降息」，再度引來美國總統砲轟，美元指數不跌反升，力挺在 98.5 附近震盪；周四投資人將焦點放在日本、瑞士和英國三大央行的利率決策會議。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 貨幣決策會議決議降息 1 碼，將聯邦基金利率目標區間調降至 1.75%-2.00%，並調降超額存款準備金率 30 個基點至 1.80%，符合市場預期

聯準會點陣圖顯示，10 名委員認為 2019 年不會再降息，只有 7 名委員認為還將降息一次。BMO Capital Markets 駐紐約的利率策略師 Jon Hill 解讀，聯準會的聲明中並未暗示會進一步降息，為偏鷹派的降息；美國總統川普更在推文中抨擊聯準會和主席鮑威爾此次降息「沒氣魄、沒洞察力，更沒遠見」。

花旗 G10 貨幣分析師認為，聯準會最新點陣圖顯示 2019 年底前不會繼續降息，可以視為聯準會溫和暗示寬鬆政策可能就此結束，對美元具有提振作用，該行將持續看多美元。

摩根士丹利投資管理也認為，和相對寬鬆的歐洲央行相比，聯準會暫緩進一步降息，將可將推動美元走強。

丹斯克銀行 (Danske) 則認為，聯準會在政策聲明中並未明顯改變，只是重複了寬鬆偏好，而且 10 月降息決定會更迫切，並預期未來聯準會在未來四次利率決議均會降息，歐元兌美元在走高前還需一段時間進行盤整。

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 表示，周四日本央行、瑞士央行和英國央行將公布貨幣政策，預期利率均將按兵不動，近期金融市場穩定將會減輕央行的壓力，而日本央行的政策決議則是最有可能是接近寬鬆政策的。