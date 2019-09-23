BIS警告：CLO暗藏風險 市場規模已高過金融風暴前的CDO

國際清算銀行 (BIS) 警告稱，在快速增長的貸款市場中，貸款標準正在惡化，而且銀行表外風險 (Off-Balance-Sheet Risk) 的複雜金融產品規模已與 2008 年金融風暴前夕相當，如果與它們有關係的對沖基金遭受損失，銀行可能會間接承擔抵押貸款義務。

近年來，隨著投資者通過購買對較低評級和較高風險公司的貸款來尋求更高的回報，將銀行貸款外包的貸款抵押債券 (CLO) 規模激增，銀行作為 CLO 的服務提供商，可能面臨比直接部位曝險更大的損失，從而加劇了財務壓力。

擔保債務憑證 (CDO) 被視為引發當年全球金融風暴的罪魁禍首，而如同擔保債務憑證 (CDO) 將美國次級抵押貸款捆綁成為複雜產品，CLO 也具有可掩蓋潛在風險的複雜結構。

儘管 CLO 不像 CDO 那麼複雜，而且未使用複雜的信貸衍生品，風險要來得低些，但二者的信貸標準寬鬆以及缺乏透明度卻是相同的。

國際清算銀行並警告，CLO 的集中度和流動性以及市場潛在的連鎖反應，已形成風險。投資者一窩蜂尋求更高收益率正導致貸款標準惡化，從而有可能在未來引發更大的損失。

國際清算銀行的數據顯示，目前全球未償還 CLO 市場規模約 7500 億美元，遠高於 2007 年金融危機前 CDO 市場規模為 6400 億美元。