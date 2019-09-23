台積電產能滿載所致？AMD宣布3950X延至11月推出

AMD(AMD-US)21 日意外透過電子郵件宣布，原本預定 9 月底推出的 Ryzen 9 3950X 處理器，將延後至 11 月再發售，屆時它將與新的 Zen 2 Threadripper 處理器一同亮相。

AMD 強調，當玩家接觸到世界上第一個 16 核心的桌機處理器，和下一代高階桌機處理器時，將同意等待是值得的。

AMD 先前已公布 3950X 的規格，為 16 核心、32 執行緒，處理器基本時脈為 3.5GHz，而超頻時可達到 4.7GHz，功耗依然維持在與 Ryzen 9 3900X 相同的 105W，建議零售價為 749 美元。

3950X 的延期，有市場人士認為，這或許跟台積電 (2330-TW) 最近的 7nm 產能滿載、訂單太多有關，台積電已經將 7nm 訂單交付期，由 2 個月延長到 6 個月。

不過 AMD 官方多次否認產能不足傳言，考慮到晶片訂單應該在幾個月前早已訂購，因此產能滿載不應是直接原因。但這至少說明台積電可能接近生產或裝箱極限。

AMD 指出，他們仍致力於滿足第三代 AMD Ryzen 處理器的強勁需求，另一方面，延遲和產能不足，主要只影響高階產品線，Ryzen 7 3800X 及以下的產品，預計可確保供應取得。