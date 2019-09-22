借力台商回流 銀行挺企業 貸款暨存款優惠、手續費減免

受到貿易戰影響，經濟部評估電子、機械、紡織受影響層面最大，而借力台商回流擴大內需，銀行藉此大挺企業，紛紛祭出貸款暨存款優惠、手續費減免等，大搶商機。

美中貿易戰影響下，電子、機械、紡織業首當其衝，其中，電子包括手機業及筆記型電腦代工業和相關供應鏈；而因企業投資放緩，機械業訂單也相對減少；紡織業則可能面臨人力成本調整，訂單轉移至優勢地區等問題。

為因應大陸經濟風險上升，政府力邀台商回流，部分大廠也順勢回台進駐，有望帶動國內投資持續成長。經濟部統計今 (2019) 年以來至上周，已有 140 家台商響應歡迎台商回台投資方案，累計投資金額 5926 億元，可帶來 5 萬 2277 個本國就業機會，後續尚有 20 多案排隊待審。

銀行業者觀察，受惠台商回台，除了購置機器設備、土地擴廠等融資需求外，政府針對內需市場經濟，提出補助零售、餐飲數位轉型計畫，有望帶動產業向上提升，同時創造多元消費商機。

觀察近期銀行企業金融的業務發展，除了開拓台商回流商機外，也開始爭取新創、微型企業等，提供無形資產、周轉金等資金渠道服務。

以永豐銀行為例，主打紡織業貿易融資周轉金，最高可貸新台幣 1 億元，並提供外幣活存優惠計息與換匯手續費減免等服務。

台企銀專攻智財權企業，提供無形資產、專利或向工研院購買技術轉移的智財權，可申請專案融資，其中，工研院推薦廠商，最高可申貸 1000 萬元。

土銀則搶攻中小企業的新台幣大額活存，大額活存利率可優惠到 0.30%，貸款上限 4000 萬元。

台新銀行則瞄準飲料店、小餐館、服飾店等商家的周轉金，只要營業滿 1 年且營收 40 萬元，即可免擔保品申貸最高 50 萬元。

一銀主要提供微型企業優惠貸款，由中小企業保信保基金保證，最高可貸最高 500 萬元。