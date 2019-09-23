盤前財經大事搶先讀2019年9月23日

今日操盤前瞻

日本股市休市

台灣 8 月失業率

新股掛牌：震南鐵、富致

法說會：永信

除權息：茂矽

華爾街大多頭：基於 3 項利多因素 美股明年底前再漲 17%

美股標普 500 指數距歷史高點大概還有約 1% 的距離，而華爾街多頭分析師 Edward Yardeni 預計，標普 500 指數再創歷史新高的日子即將到來。Edward Yardeni 預計，從現在到 2020 年年底，標普 500 指數將從目前的水平再飆升 17%。閱讀全文...

Google 持續擴大資料中心建置 台代工廠後市看俏

全球四大資料中心需求升溫，包含谷歌 (GOOGL-US)、臉書 (FB-US)、微軟 (MSFT-US) 下半年都有建置新資料中心計畫，亞馬遜 (AMZN-US) 也有新訂單釋出，法人表示相關台廠代工廠廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW)、緯穎 (6669-TW) 可望受惠需求提升，動能從第 4 季延續至明年。閱讀全文...

〈觀察〉南山人壽「影武者」指向尹衍樑 36 歲獨子救得了火？

南山人壽「境界成就計畫」新系統斥資百億元卻不斷出包，不但讓金管會祭出 3000 萬元重罰，也讓金管會主委顧立雄重砲痛批南山人壽董事長杜英宗罪狀，但是，外界紛紛指向最大股東潤成尹衍樑才是背後的「影武者」，金管會到底辦不辦尹衍樑，各界都在關切。閱讀全文...

〈觀察〉旺季需求回溫 + Mini LED 助攻 LED 廠下半年營運優上半年

受美中貿易戰與中國市場殺價競爭影響，LED 產業今年市況持續疲弱，但本季步入傳統旺季，LED 廠已見客戶需求回溫，下半年營運將優於上半年，包括晶電、億光與隆達等，客戶 Mini LED 終端應用產品也逐漸步入量產，目前各廠 Mini LED 營收占比雖不高，但仍有助推升營運表現，且明年在 Mini LED 終端產品放量之下，可望成為推升 LED 廠走出谷底的成長引擎。閱讀全文...

〈觀察〉汽車板市場到旺季仍不見起色 業者出招挽救稼動率

中國、日本等地區已發出 5G 通訊執照，預估 2 年內在區域大規模推出 5G 服務，不僅將全球 5G 通訊向前推進一步，也同步推動 5G 通訊車聯網服務發展；不過，多數台 PCB 業汽車板廠，對客戶訂單萎縮多感憂慮，進而尋求生產線重新規劃及接單方向。閱讀全文...