SM利差縮減+業外認列虧損 台苯下半年獲利有壓

台苯 (1310-TW) 今年以來受到 SM 利差空間縮減影響，營運表現較去年走緩，展望下半年，由於 SM 市場供需轉趨寬鬆，且在原料價格走揚之下，SM 利差空間將有壓，且台苯清算子公司亞洲碳素的 2 億元虧損，將於下半年認列，業外虧損恐將較第 2 季擴大，衝擊獲利表現。

台苯為國內三大 SM 生產商之一，SM 年產能 37 萬噸，去年營收占比中，高達 94.5% 來自 SM 產品，且全數內銷。受到 SM 利差空間縮減影響，台苯今年獲利較去年走緩，上半年稅後純益 6.42 億元，年減 13%，每股純益 1.22 元。

法人指出，由於中國市場原先計劃新增的產能，因工程進度遞延至明年，使上半年市場供給仍偏緊。不過，展望下半年，法人指出，東北亞 SM 歲修產能已減少，市場供給轉趨寬鬆，且在乙烯、苯價格走強下，SM 利差空間遭壓縮。

另一方面，據台苯規劃，子公司數量將從原先的 9 間，降至 4 間，以降低虧損，改善公司營運情況，其中，董事會已於 8 月通過清算亞洲碳素，下半年業外將須認列約 2 億元的虧損，影響獲利表現。

展望明年，法人指出，全球 SM 新增產能將超過 350 萬噸，2021 年也有 260 萬噸將開出，且產能多位於中國，台化 (1326-TW) 也預估，今年至 2023 年間，中國將有超過 600 萬噸 SM 產能開出，將從明年第 2 季起，對 SM 市況帶來衝擊，國內 SM 廠除台苯、台化外，國喬 (1312-TW) 營運也將受到影響。