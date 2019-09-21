宏達電新執行長上任、南山人壽遭重罰、我再失邦交國 本周重要大事回顧

美中貿易最新進展，美方同意中方 437 項商品暫時免課關稅，但雙方並未公布 10 月貿易談判日期，台灣本周再失 2 個邦交國，分別為索羅門、吉里巴斯，國內焦點方面，半導體展本周開展，宏達電則宣布將由 Yves Maitre 新任執行長，台股本周上漲 102.14 點，漲幅 0.94%，來到 10929.69 點，以下是本周重要大事回顧：

美中貿易戰新進展 美再送中國關稅大禮

美國周五 (20 日) 公布新一波關稅排除清單，高達 437 項中國商品暫時免課關稅，美方趕在中國「十一國慶」前再送關稅大禮，但隨著美中副手級談判結束，美中雙方並未公布 10 月談判日期。

另一方面，川普周一 (16 日) 宣布，已與日本達成初步貿易協議，將在未來幾周完成簽署協議。

台灣再失邦交國 僅剩 15 個邦交國

我國邦交索羅門、吉里巴斯分別於本周一 (16 日)、周五 (20 日) 宣布中斷與台灣的邦交關係，並與中國建交，外交部長吳釗燮也緊急召開記者會表示遺憾，宣布台索、台吉終止外交關係，停止雙邊合作計畫，並將撤離大使館與台灣技術團。

而自總統蔡英文 2016 年 5 月上任以來，已有 7 個斷交國家，分別是聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門、吉里巴斯，截至目前，我國邦交國僅剩 15 個。

美國降息 印尼、巴西也跟進

美國聯準會 Fed 周三 (18 日) 一如市場所預期實行降息一碼，將基準利率調降至 1.75%-2% 區間，而在全球央行紛紛實行降息措施後，印尼央行周五 (19 日) 也宣布降息一碼，下調 7 天逆回購利率至 5.25%，為近幾個月來第 3 度調降利率。

巴西央行周三 (18 日) 也宣布降息兩碼，將基準利率自 6% 降至 5.5%，符合市場預期，經濟學家預估，巴西央行今年至少會再降息一次。

宏達電執行長由 Yves Maitre 出任 王雪紅仍任董座一職

宏達電周二 (17 日) 宣布，任命 Yves Maitre 擔任執行長一職，原執行長王雪紅仍將繼續擔任董事長一職，專注未來科技的策略與企業方向制訂，以達成宏達電產品組合持續擴展。

宏達電表示，Yves Maitre 加入前，在全球最大電信業者之一 Orange 電信，擔任執行副總裁一職，掌管聯網科技策略與業務，推動消費電子品牌與帶領聯網行動裝置服務等。

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宏達電第 4 任執行長走馬上任 將面臨 3 大挑戰

南山人壽遭重罰 今年遭罰 5460 萬元

截至周二 (17 日) 金管會今年已對南山重罰 5460 萬元，占今年整體保險業罰鍰的 55% 以上，金管會也指出南山人壽遭罰事項，包含片面變更收費方式、投資國內股票或外匯操作有 6 大缺失、資安個資缺失、炒股案、新系統境界成就計畫專案出包。

金管會也下令，南山董事長杜英宗停職 2 年，且停職期間不得支付杜英宗任何報酬與福利，同時命南山人壽停止銷售投資型保單，直到投資型保單系統改善為止。

半導體展開展 劉德音提 4 大產業方向

2018 國際半導體展 SEMICON Taiwan 周三 (18 日) 登場，晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音指出，台灣半導體業最大問題是缺才，多數廠商都找不到合適人才，呼籲政府應提升半導體基礎研究動能，甚至引進國際級的研究人才，提升廣度。

劉德音表示，由於摩爾定律仍存在，樂觀看待半導體發展，將持續至下個 60 年，他也提出 4 大方向，包含要發展成全球科技業不可或缺的夥伴、加強半導體產業基礎研發動能、積極發展綠色製造、並加速導入 AI 人工智慧在先進製造應用的發展。

台商回流再添 6 廠商 總投資金額逾 5900 億元

經濟部周四 (19 日) 再通過長華科、復盛精密工業、技嘉、全漢企業、昭輝實業、衡欣醫療器材等 6 家台商帶來超過 84 億元投資、783 個就業機會，截至目前，已有 140 家廠商響應，總投資金額逾 5926 億元，經濟部也核准寶嘉誠工業、久允工業、薪宇科技 3 家中小企業加速投資逾 10 億元，可望創造 70 個就業機會。

郭台銘不參與 2020 年總統大選

鴻海創辦人郭台銘周一 (16 日) 發出聲明，決定不參與 2020 聯署競選總統，並向期盼他參選的好朋友深深一鞠躬，表達最誠摯的歉意。

郭台銘表示，這幾個月來，有機會能夠跟各行各業的朋友接觸、談心，他更清楚知道能夠為眾人服務是一件快樂又有意義的事情，因此，雖然不參與總統選舉，但將持續積極推動提出的政策。

華映正式宣告破產 無法如期重新公告財報

大同集團子公司華映，日前正式向法院聲請宣告破產，周五 (20 日) 發出公告表示，無法如期重新公告申報 107 年度及 108 年第 2 季財務報告，已發函金管會申請展期。

華映周三 (18 日) 才舉行重大訊息表示，由於資產不足以抵償負債，且部分債權人已聲請法院強制執行土地、建物、設備等各項資產，致使公司無法繼續生產、營運，經董事決議聲請法院宣告破產，以使員工及各債權人能依法規公平受償。

華映表示，聲請破產若獲得法院裁定准許，未來將配合法院選任之破產管理人聲明優先分配資產變價所得金錢、清償勞工債權。