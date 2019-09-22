美中貿易戰助攻 IC通路商本季營收可望創高

美中貿易戰持續延燒，美國預計 12 月起，開始加徵中輸美科技類等用品關稅，影響規模達 1600 億美元，品牌大廠為避免關稅影響獲利能力，皆提早備貨，加上美國耶誕節電子產品商機可期，拉貨力道再升級，在雙效應加持下，IC 通路商文曄 (3036-TW)、弘億股 (3312-TW) 第 3 季將同步創歷史新高。

美國聖誕節即將到來，被市場視為一年一度的龐大商機，今年將在關稅影響下出現加乘效果，主要因美國民眾恐出現價格預期心理，憂心關稅轉嫁至商品價格，引發提前搶購潮。

品牌大廠為積極應變市場需求，拉貨力道自 7 月後不斷升級，文曄、弘億股 7 月營收年增率分別為 27%、60%，預計在美中貿易戰及聖誕節效應加持下，第 3 季將挑戰全年營收高峰。

文曄董事長鄭文宗表示，第 3 季除迎來手機的備貨潮，加上電腦及消費性產品隨 CPU 缺貨緩解，客戶拉貨力道強勁，營收高標上看 930 億元，季增 24%，法人指出，文曄 7、8 月合計營收已達 614 億元，預計雙引擎驅動下，9 月營收可望持穩 300 億元，第 3 季營收將一舉突破 900 億元大關，創下歷史新高，且預計備貨潮動能將持續至 11 月，後市可期。

弘億股總經理劉彥輝指出，以往第 3 季為淡季，但今年受惠美中貿易戰帶來急單，且 OTT 機上盒及網通產品成長動能強勁，將有效降低淡季效應，法人認為，弘億股 7、8 月營收已連 2 月衝破 11 億元，加上 9 月中國移動標案開始挹注營收，第 3 季合計營收將達 33 億元，創下歷史新高，全年營收成長則上看雙位數。

整體而言，IC 通路商在美中貿易戰及聖誕節的雙效應加持下，第 3 季將有突破性成長，且預計在品牌大廠積極拉貨帶動下，動能將延續至 11 月，有助文曄、弘億股全年的營收表現，法人估，2 家今年營收年增率將有雙位數，後市同步看增。