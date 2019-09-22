〈觀察〉汽車板市場到旺季仍不見起色 業者出招挽救稼動率

中國、日本等地區已發出 5G 通訊執照，預估 2 年內在區域大規模推出 5G 服務，不僅將全球 5G 通訊向前推進一步，也同步推動 5G 通訊車聯網服務發展；不過，多數台 PCB 業汽車板廠，對客戶訂單萎縮多感憂慮，進而尋求生產線重新規劃及接單方向。

中國車市今年 7 月起面臨「國五」與「國六」標準交替、車廠全力去化庫存、美中貿易戰也造成消費者對市場更觀望，原先各廠期待汽車板需求衰退半年後，第 2 季可望反彈，但結果多落空，PCB 廠也不得不加速提出因應之道。

其中，競國 (6108-TW) 泰國廠 PCB 製程去年獲歐洲汽車電子廠認證通過，但遇上車市不景氣，汽車板訂單未見增長，最新規劃是擬對泰國廠移入高階 SMD、記憶體模組及鍍金生產線，以提高產能利用率，盼可由目前 50% 向上拉升並提高產品附加價值。

目前，競國泰國廠月產能每月的 105 萬平方呎，成立至今已達 20 年，競國為進一步跨入汽車板而自同業手中併購而來，去年獲歐洲汽車電子廠認證，但是在爭取訂單的試產、報價過程中，卻遇上全球汽車市場不振，新訂單上沒有太大斬獲，舉例而言，競國泰國廠今年營收沒有出現成長，去年上半年汽車板仍占營收 30%，但今年上半年卻下降到 15%。

在此情況下，競國也不得不重新思考泰國廠在集團中的重新定位，最新決策是擬對泰國廠移入高階 SMD 封裝板、記憶體模組、及鍍金板生產線，因此出現的效益如何，有待進一步觀察。

就台汽車板生產業者而言，PCB 廠包括敬鵬 (2355-TW)、健鼎 (3044-TW) 的汽車板產值，均已進入全球前十強內，但業者去年第 4 季以來的車用 PCB 訂單萎縮，情況並持續到今年第 1 季；原來研判主要來自全球汽車銷售不振所致，依過去經驗值來看，第 2 季訂單就可能反彈，但業者目前對來自第 2 季的訂單預測多表失望，目前來看第 3 季也落空。。

以敬鵬為例，去年投入高達 16 億元的資金，加速在兩岸及泰國廠的汽車板生產布建，原指望在 2019 年達到平均每月 17 億元的營收，但依實際 8 月營收數值來看，1-8 月營收 120.66 億元，年減 15.02%，平均每月營收在 15.08 億元。

5G 行動上網速度預估較現有 4G 網路通訊快上百倍，有利推廣自駕車、物聯網 (IoT)、智慧城市、擴增實境 (AR) 和人工智慧 (AI) 等需超高網速支持的新興應用，目前市場對汽車板的需求，也將有助車聯網、自動駕駛、ADAS、倒車雷達、高頻材料、電動車動力系統等需求提升，研究機構也預估，車用 PCB 產值在 2020 年將達 750 億美元，較 2015 年 490 億美元大幅成長。

但是，目前價格高昂的車用電子廠，都未見明顯系統需求，也吃不到這塊餅；業者更擔心的是，台廠現有能力生產的內燃機汽車電子零組件，客戶端需求訂單也沒有樂觀訊息。

在同業競爭方面，健鼎去年汽車板出貨金額首度跨越 100 億元，達 106.29 億元，持續分食汽車板市場大餅，其他如欣興 (3037-TW)、志超 (8213-TW)，也加速爭奪市場，在目前訂單萎縮，加上同業高度競爭，此一應用領域恐仍呈現艱困狀況。