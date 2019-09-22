〈觀察〉開放銀行第一階段9月底上線 19家銀行完成API驗證

我國開放銀行 (Open Banking) 前兩大階段包括「公開資料查詢」與「消費者資訊查詢」預計將分別在 9 月底與 12 月底前陸續上線，待第二階段實施後滿 6 個月可望接軌第三階段，最快明年第 2 季就有機會看到第三階段「交易面資訊」上線。

金管會積極推動 Open Banking，規劃三階段循序漸進的方式上線，包括台銀、土銀、華銀、兆豐、合庫、國泰世華、凱基銀行與玉山銀行等 19 家銀行已完成第一階段的 Open API 驗證。

據了解，國銀對於 Open Banking 參與意願頗高，除前述已經完成 Open API 驗證的 19 家銀行外，包括星展銀行與上海商銀目前正在進行驗證測試，另外，滙豐銀、中華郵政與部分小銀行也躍躍欲試，有意申請 API 驗證。

在第一階段公開資料查詢中，財金公司已在 6 月向金管會函報技術與資安標準，並獲金管會同意核准，預計 9 月底將以非金融交易先打頭陣，提供外幣匯率、分行據點與金商品介紹等不涉及個資與金融交易等項目。

第二階段則將涉及個資的消費者資訊，主要以開戶或申請產品相關資訊為主，但這部分涉及資安與個資問題，有技術與資安標準問題須經主管機關核准，預估最快今年 12 月底前就會上線。

另外，第三階段則進一步深入交易資訊，屆時項目涵蓋消費者支付、轉帳、帳單支付與信用卡點數等功能，根據財金公司規劃，預計等第二階段上路後 6 個月完成，以時間點推算，預估最快明年第 2 季有機會上路。