〈Q4產業景氣〉PCB業高度不確定性 看法偏謹慎保守

美中貿易大戰高度不確定性下，全球經濟也面臨走下坡威脅，上市 PCB 廠 8 月營收包括定穎 (6251-TW) 及健鼎 (3044-TW)、欣興 (3037-TW) 都改寫單月歷史新高，但 PCB 業者對第 4 季景氣，多認為不確定因素極高，全年業績高點可能多落在第 3 季，對第 4 季看法保守。

造成第 4 季營運高度不確定性另一重要原因，在於蘋果甫發表的 iPhone 11 系列手機，末代 4G 蘋果手機能否獲「果粉」買單，也是各 PCB 廠包含華通 (2313-TW)、欣興、台郡 (6269-TW)、嘉聯益 (6153-TW) 等第 4 季業績考驗。

健鼎 7 月營收以 49.67 億元創歷史次高，8 月再以 51.83 億元創新高，月增 4.36%，年增 3.77%，主要在包括手機板、汽車板的 HDI 製程接單爆滿，加上新台幣兌美元貶值，進一步推升 8 月營收創高，法人估健鼎今年第 3 季營收將以逾 150 億元改寫新高，健鼎過去營收單季新高為去年第 3 季創下的 147.23 億元，今年第 3 季可望再突破。

但健鼎主管指出，客戶為避免美中貿易爭端加劇，提前拉貨心態極為濃厚，第 3 季客戶強力拉貨狀況與去年第 3 季極為相似，但目前第 4 季營運走勢是否會如去年第 4 季一樣呈現季衰退，仍不確定。

華通則在密切觀察 20 日開始發售的 iPhone 11 系列手機實際的市場反映，主要擔憂在於此末代 4G 蘋果手機能否獲「果粉」買單，是否會因包括 iPhone 11 Pro 及 iPhone 11 Pro Max 的高價而卻步，改採購入門款的 iPhone 11 手機，甚至觀望明年 5G 新機。

華通去年因蘋果 iPhone 10 銷售失利，導致去年下半年連兩季營收呈現年衰退走勢，但法人指出，今年在 iPhone 11 的上市前，華通 7 月及 8 月營收都呈現年成長，第 3 季的營收動能至少可延續到 10 月。