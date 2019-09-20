〈蘋果新機開賣〉3C通路傳捷報 預購、銷量皆成長

蘋果 (AAPL-US) 新機 iPhone 11 系列今 (20) 日開賣，3C 通路也傳捷報，燦坤 (2430-TW) 表示，iPhone 新機預購量年增雙位數，其中 iPhone 11 最多人購買；德誼則表示，預期整體 iPhone 銷售量，可望年增 3 成；全國電 (6281-TW) 買氣同樣也不俗。

燦坤表示，內湖旗艦門市開賣當天，排隊人龍突破百人，照預購量來看，年增雙位長，其中，iPhone 11 占整體 50%，iPhone 11 Pro、Pro Max 則各占 25%，顏色以夜幕綠最受青睞，占整體 20%，此外，消費者對加購 AppleCare + 服務詢問度也相當高。

燦坤指出，有全台最多的 Apple 授權門市，旗下也有逾百名 Apple 專業諮詢團隊，目前全台充足供應現貨，除線上官網火速開賣外，實體 Apple 授權門市也於上午 11 點營業後，立即開放購買，買氣不俗。

全國電表示，Digital City 高雄民族店及屏東店 AppleShop 同步開賣，3 款新機中，以大螢幕的 iPhone 11 PRO/PRO MAX 最夯，且夜幕綠色、256GB 最搶手。

德誼則表示，除 iPhone 11 系列新機銷售暢旺外，也帶動相關周邊配件，預期整體 iPhone 銷售量可望年增 3 成，並帶動來客數。