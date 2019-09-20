玉晶光8月賺回近半個股本創新高 EPS 4.77元

蘋果新手機零組件拉貨動能強，光學元件廠獲多鏡頭設計加持，營收持續升溫，玉晶光 (3406-TW) 8 月營收大幅跳升，以 18.38 億元創新高，玉晶光今 (20) 日公告， 8 月稅後純益為 4.81 億元，也同步創高，每股純益 4.77 元，逼近半個股本。

玉晶光 8 月稅後純益，較去年同月成長 3.24 倍，每股純益 4.77 元，也超過上半年稅後純益 2.23 億元。

玉晶光先前單月營收高點在 2012 年 11 月的 13.3 億元，今年 8 月創新高，累計前 8 月營收為 63.28 億元，年增 26.58%，在美系客戶訂單挹注下，9 月產能仍滿載，法人看好營收表現。

美系外資認為，玉晶光第 3 季前 2 個月營收已達 31.22 億元，加計 9 月營收，整季營收可望上看 46.1 億元，獲利方面，毛利率受惠生產良率改善，將提升到 45.2%，明顯較第 2 季的 41.2% 提高 4 個百分點。

至於第 4 季營收，由於美系客戶採滾動式需求預估作業「RoliingForecast」，玉晶光第 4 季營收，也將視最新上市的 iPhone 11 系列銷售狀況而定。

玉晶光擬發行 1 萬張現增股，已向金管會送件，暫訂每股發行價 350 元，將募集 35 億元，將成台灣光學元件產業歷年來最大規模市場籌資案，也打破玉晶光 2011 年 3 月現金增資案籌資 23.5 億元創下的紀錄。

今年以來，光學元件廠市場籌資案第一起由新鉅科 (3630-TW) 拔得頭籌，9 月初完成 2.5 億元現增案，每股 82.8 元溢價發行，募集金額為 20.7 億元。